Elezioni Usa 2024: le notizie del 22 ottobre

Roma, 22 ottobre 2024 – A due settimane dal voto, i sondaggi sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti continuano a dare un serrato testa a testa tra i due candidati. Se Kamala Harris resta leggermente avanti a livello nazionale (+1% secondo RealClearPolitics), Donald Trump la supera in tutti gli stati in bilico (+1% nella media dello stesso sito). Da notare che si tratta di percentuali inferiori al margine di errore, motivo per cui l’esito rimane ancora più incerto.

Intanto Harris e Trump stanno setacciando i sette stati ‘battleground’ sperando di convincere gli ultimi indecisi: la vicepresidente è volata nella cosidetta ‘Rust Belt’, in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, mentre il tycoon è sbarcato in North Carolina, in una delle città più colpite dall’uragano Helene, dove ha alanciato un appello agli elettori cristiani.

Donald Trump in Noth Carolina e Kamala Harris in Pennsylvania

Se i sondaggi raccontano un testa a testa, la candidata dem ha surclassato il rivale repubblicano per quanto riguarda la raccolta fondi: la campagna di Harris ha stabilito lo scorso trimestre il record di un miliardo di dollari, di cui 222 milioni solo a settembre, contro i 63 del suo avversario, che sta andando peggio rispetto alla campagna 2020.

Ma The Donald conta molto sull'offensiva del suo alleato Elon Musk, che nello stato cruciale della Pennsylvania ha lanciato una lotteria da un milione di dollari al giorno tra gli elettori registrati che firmano una petizione a favore del primo e del secondo emendamento: un modo per ipotecare il loro voto a favore del leader repubblicano. L'operazione potrebbe però essere illegale: secondo alcuni esperti interpellati da Nbc news, violerebbe la legge elettorale che vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi.