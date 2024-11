Le accuse di Nancy Pelosi a Biden, l’intervista al New York Time

Roma, 9 novembre 2024 – “Sarebbe stato meglio per il Partito Democratico se il presidente Biden avesse abbandonato prima la campagna e il partito avesse poi organizzato le primarie per sostituirlo”. Lo ha dichiarato la deputata della Camera dei Rappresentanti ed ex speaker Nancy Pelosi in un'intervista al New York Times. Secondo Pelosi l'uscita tardiva di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca e la mancanza di primarie hanno complicato le cose per i dem, regalando di fatto la vittoria a Donald Trump.

Nancy Pelosi e Kamala Harris

Pelosi rieletta martedì per il suo 20esimo mandato, aveva lasciato il suo posto di speaker alla Camera dopo che i repubblicani hanno ottenuto il controllo nelle elezioni del 2022. Da allora è rimasta alla Camera ed è stata riconfermata anche nella tornata elettorale che ha visto Trump tornare alla Casa Bianca. "Se il presidente avesse lasciato prima, forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa", ha detto l’ex speaker durante un'intervista con Lulu Garcia-Navarro, conduttrice di 'The Interview', un podcast del Times. "La previsione era che, se il presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero state delle primarie aperte. E come ho detto, Kamala avrebbe potuto, penso che avrebbe fatto bene e sarebbe stata più forte in futuro. Ma non lo sappiamo. Non è successo. Viviamo con quello che è successo. Poiché il presidente ha appoggiato immediatamente Kamala Harris, ha reso quasi impossibile lo svolgimento delle primarie in quel momento. Se fosse stato molto prima, sarebbe stato diverso".

Analizzando poi l’esito del voto, Pelosi sottolinea come Harris abbia dato “speranza alla gente. Ha suscitato un grande entusiasmo". E conclude: "Non credo che un'analisi delle elezioni debba basarsi sulle debolezze, ma sui punti di forza di Kamala Harris”.