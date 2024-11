Trump presidente Usa, la Cina apre al dialogo: “Gestire le divergenze”. Oggi Biden parlerà alla nazione

06:00

Obama: "Democrazia accettare il trasferimento pacifico del potere"

“Nelle ultime settimane e fino al giorno delle elezioni, milioni di americani hanno espresso il loro voto, non solo per il presidente, ma per i leader a ogni livello. Ora sono arrivati i risultati e vogliamo congratularci con il presidente Trump e il senatore Vance per la loro vittoria. Questo ovviamente non è il risultato che speravamo, dati i nostri profondi disaccordi con la proposta repubblicana su tutta una serie di questioni. Ma vivere in una democrazia significa riconoscere che il nostro punto di vista non sempre avrà la meglio ed essere disposti ad accettare il trasferimento pacifico del potere". Lo ha scritto sui social l'ex presidente Usa Barack Obama dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali.

"Come ho detto durante la campagna elettorale, negli ultimi anni l'America ha attraversato tante cose: da una pandemia storica agli aumenti dei prezzi derivanti dalla pandemia, ai rapidi cambiamenti e alla sensazione che molte persone hanno per la quale lavorare, restare a galla, non importa quanto duramente abbiano fatto, è la cosa migliore che possono fare. Tali condizioni hanno creato ostacoli per i democratici in carica in tutto il mondo, e ieri sera hanno dimostrato che l'America non è immune. La buona notizia è che questi problemi sono risolvibili, ma solo se ci ascoltiamo a vicenda e solo se rispettiamo i principi costituzionali fondamentali e le norme democratiche che hanno reso grande questo Paese" ha osservato.

"Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi della Vicepresidente Harris e del Governatore Walz, due straordinari funzionari pubblici che hanno condotto una campagna straordinaria. E saremo sempre grati allo staff e ai volontari che hanno riversato il loro cuore e la loro anima nell'elezione dei funzionari pubblici in cui credevano veramente" ha continuato.