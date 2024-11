Il discorso di Trump dopo la vittoria: “Abbiamo fatto la storia. Sarà l’età dell’oro in America”

New York, 6 novembre 2024 – Donald Trump torna alla Casa Bianca dopo 4 anni. Il primo discorso da neo presidente degli Stati Uniti arriva dalla sua Florida, dove ha atteso l'esito dei risultati. “Stanotte abbiamo fatto la storia, e il motivo è semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili, ed è ora chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più incredibile", dice dal palco del convention center di Palm Beach circondato dalla famiglia al completo. Con lui ci sono infatti Melania e tutti i figli, inclusa Ivanka e il marito Jared Kushner. E il tycoon ringrazia tutti loro a partire dalla moglie, che “lavora duramente per aiutare le persone”. Tesse anche le lodi della suocera, Amalija. “Una donna meravigliosa, ci manca tanto. Sarebbe stata felice di essere qui sul palco con noi”, aggiunge, mentre sottolinea che "vincere il voto popolare è bello”.

"Questa sarà l'età dell'oro in America, ci permetterà di renderla di nuovo grande", prosegue mentre sul palco dà spazio anche al suo vice JD Vance e quanti si sono spesi per il suo trionfo. "È stato il più grande comeback (rimonta) della storia americana", dice Vance strappando altri applausi alla folla. "L'America ci ha dato un mandato forte e senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato, le vittorie al Senato sono incredibili, sembra che manterremo il controllo della Camera – sottolinea ancora Trump –. Non avrò pace finché non avremo mantenuto la promessa di un'America forte, sicura e prospera. Ogni singolo giorno combatterò per voi con ogni singolo respiro del mio corpo".