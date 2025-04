Dagli orari del Conclave agli abiti dei cardinali, quello che c’è da sapere

Roma, 29 aprile 2025 – Orari di svolgimento, abiti e accessori indossati dai cardinali, porporati ammessi al Conclave. Man mano che si avvicina la data di mercoledì 7 maggio, quando, alle 16.30, ci sarà l'ingresso nella Cappella Sistina e il giuramento per l'elezione del successore di Bergoglio, emergono i particolari dell'Ordo Rituum Conclavis, il rigido cerimoniale del Conclave. Intanto diminuisce il numero di cardinali elettori, che scende da da 135 a 133, dopo la rinuncia di due porporati per motivi di salute. Per l’elezione del pontefice serviranno quindi almeno 89 voti (i due terzi dei suffragi). Intanto oggi il cardinale Angelo Becciu ha formalizzato il ritiro. per “obbedire” a Papa Francesco, pur sottolineando la propria “innocenza".

Cardinali riuniti nella Cappella Sistina per il Conclave

Come cambiano abiti e accessori dei cardinali

I cardinali di rito latino indosseranno la veste rossa con la fascia, il rocchetto, la mozzetta, la croce pettorale con cordone rosso e oro, l'anello, lo zucchetto e la berretta; i cardinali delle Chiese Orientali indosseranno l'abito corale loro proprio. Dalla Cappella Paolina, al canto delle Litanie dei Santi, i cardinali elettori si dirigeranno processionalmente alla Cappella Sistina dove, dopo il canto del Veni Creator, pronunceranno il giuramento prescritto. Oltre ai cardinali elettori prenderanno parte alla processione, trovandosi nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano per le 16 e indossando l'abito corale loro proprio: il cardinale che detterà la meditazione, il segretario del Conclave e vice-camerlengo, il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, due membri del Collegio dei Protonotari apostolici di numero partecipanti, due membri del Collegio dei Prelati Uditori della Rota Romana, i cerimonieri pontifici, il segretario del cardinale che presiede il Conclave, la Cappella Musicale Pontificia.

La ‘scaletta’ del Conclave

La messa "per l'elezione del Romano Pontefice", mercoledì 7 maggio, sarà celebrata alle ore 10, nella Basilica di San Pietro e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio.

Secondo quanto previsto nella ‘scaletta’ del Conclave, alle ore 16 potranno accedere nella Cappella Sistina le seguenti persone: il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato, il reggente della Casa Pontificia, i religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia, i sacerdoti incaricati per le confessioni, il Colonnello del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Sarà inoltre presente, con apposito biglietto, il personale di servizio dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, della Direzione di Sanità e Igiene, della Floreria e del Dicastero per la Comunicazione.

Il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, arcivescovo Diego Ravelli, avvisa che i cardinali elettori dovranno trovarsi alle ore 16.15 nella Cappella Paolina, nella Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano.