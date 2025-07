Pensioni di agosto 2025, rischio brutte sorprese: come controllare il cedolino Inps fra trattenute e conguagli

Roma, 23 luglio 2025 – Le pensioni di agosto saranno pagate il primo giorno del mese, che cade di venerdì. La data del 1 agosto vale sia per chi riceve l’accredito su conti bancari e postali, sia per chi ritira la pensione presso gli sportelli di Poste Italiane.

Pagamento in contanti: limiti e obblighi

L’Inps ricorda che il pagamento in contanti è consentito solo per importi netti fino a mille euro. Se l’importo spettante supera questa soglia, il beneficiario deve obbligatoriamente comunicare un conto bancario o postale sul quale ricevere l’accredito. La comunicazione può essere effettuata online, attraverso il portale dell’Istituto, accedendo al servizio "Cambiare le coordinate di accredito della pensione".

Cedolino online e voci variabili

Il cedolino della pensione di agosto 2025 è già disponibile online sul sito dell’Inps. Per consultarlo è necessario accedere con le credenziali Spid, Cie, Cns, selezionando il servizio "Cedolino pensione e servizi collegati" dalla sezione "Tutti i servizi" della homepage Inps.

Nel documento i pensionati possono verificare l’importo erogato, oltre alle eventuali variazioni dovute a conguagli fiscali o ad altre voci straordinarie. Il cedolino di agosto, infatti, potrebbe contenere trattenute legate alla dichiarazione dei redditi, come il saldo Irpef 2024, il primo acconto per il 2025, e le addizionali regionali e comunali.

Trattenute e conguagli: cosa può cambiare

L’Inps può inoltre recuperare importi versati in eccesso negli anni precedenti, oppure somme dovute a seguito di errori nel calcolo delle detrazioni o nella comunicazione di altri redditi percepiti. Le voci relative a questi conguagli fiscali compaiono nel cedolino sotto le diciture “conguaglio fiscale a debito” o “rate residue”.

Nel caso in cui il debito sia elevato, l’Istituto può procedere con una rateizzazione fino a un massimo di 11 mesi, ma può anche effettuare il recupero in un’unica soluzione, in base all’importo e alla situazione del pensionato.

Anche i bonus non spettanti tra le somme da restituire

Infine, tra le possibili trattenute possono rientrare anche bonus o agevolazioni percepiti in passato ma non spettanti, così come variazioni nei carichi familiari che incidono sull’ammontare delle detrazioni fiscali.