Separazione delle carriere, in realtà si chiude un cerchio

Roma, 23 luglio 2025 – Secondo il principale autore del nuovo codice di procedura, Giuliano Vassalli, esso supponeva la separazione tra chi accusa e chi giudica. Non fu possibile affrontare il tema nella parte finale di quella legislatura, né in quelle brevi 1992-1994 e 1994-1996. Il tema maturò in quella 1996-2001 anzitutto con la Bicamerale D’Alema. In quella sede fu il relatore Marco Boato (Verdi), a riaffermare la tesi. Si era però nel pieno dello scontro tra Berlusconi e una parte della magistratura. Non potendo affrontare di petto il tema, buona parte di quei lavori confluì nel 1999 nella revisione consensuale dell’articolo 111 della Costituzione.

L'opposizione protesta in Senato con la copertina della Costituzione a testa in giù

Con l’intento di aprire la strada a una futura separazione, esso afferma che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Non pochi parlamentari di centrosinistra ritennero giusto quel percorso futuro, specie nei Ds, con particolare concentrazione nell’area migliorista. Anche a causa della revisione del 1999, nel 2000 e nel 2022 furono ritenuti ammissibili quesiti abrogativi su leggi ordinarie che si muovevano in quella direzione. Il dibattito non può quindi essere ricondotto alla divisione destra-sinistra o maggioranza-opposizione. Ancora nel 2019 molti di noi sono andati a presentare nei circoli del Pd la mozione di Maurizio Martina, che prevedeva la separazione come "ineludibile".

Molti sono i difetti e le forzature che la maggioranza ha accumulato: il metodo sbagliato del sorteggio per la composizione dei Csm, la contrazione anomala dei tempi di discussione e di votazione, il rifiuto degli emendamenti sono stati i principali. Però, fatte tutte le tare, non si può dire che, come invece per l’autonomia differenziata e il premierato, il testo debba essere rigettato ove sottoposto a referendum. L’elemento positivo di un completamento del percorso del nuovo codice e del nuovo articolo 111 dovrebbe essere prevalente se, come credo, si deve giudicare solo sul merito.