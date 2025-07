Bruce Willis peggiora: non riesce più a leggere né a camminare

New York, 23 luglio 2025 – Brutte notizie per i fan di Bruce Willis. L’attore 70enne è affetto da diverso tempo da demenza frontotemporale e afasia e proprio per queste due patologie le sue condizioni di salute stanno peggiorando in maniera vistosa.

Tanto che il protagonista di ‘Die hard’ non potrebbe più nè leggere nè camminare autonomamente. Lo riportano media americani. Secondo altre fonti, proprio a causa della demenza, Willis non riuscirebbe più a ricordare i giorni del suo successo a Hollywood.

La sua famiglia sta continuando a mantenere il massimo riserbo su questi ultimi sviluppi delle condizioni dell’attore, anche se le fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram lasciano trasparire la preoccupazione dei parenti. Preoccupazione, insieme a tanto affetto, espressa anche dalla figlia Tallulah, che è sempre accanto a lui insieme alla seconda moglie dell’attore, Emma Heming, e alla prima, Demi Moore.

La demenza frontotemporale è la forma di demenza più comune per persone sotto i 60 anni. La malattia ha un arco di sopravvivenza da sette a 12 anni dalla diagnosi, secondo la Association for Frontotemporal Degeneration. Willis ha celebrato 70 anni a marzo: al suo fianco c'erano

Demi e Emma, le figlie e una nipote.

Bruce Willis, proprio a causa della diagnosi di afasia e demenza frontotemporale che gli era stata presentata dopo numerosi accertamenti medici, ha lasciato le scene nel 2022. Dal momento della diagnosi, l'attore vive in una residenza privata in California, circondato dall'affetto della famiglia, lontano dai riflettori. I suoi familiari avevano rassicurato il pubblico lo scorso

aprile, dichiarando che il suo stato era "stabile". Ora ecco le notizie del suo peggioramento.