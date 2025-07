Ozzy Osbourne, il patrimonio (milionario) da rockstar gestito con lucida astuzia

Roma, 23 luglio 2025 - Ozzy Osbourne è morto, e con lui se ne va un'icona della musica, del costume, dell'eccesso. Ma se il suo corpo ha smesso di scuotersi sul palco - l'ultima volta, lo scorso 5 luglio con il testamentario concerto nella sua Birmingham, il suo nome continua a muovere milioni. Il patrimonio del frontman dei Black Sabbath, scomparso a 76 anni, è stimato in circa 220 milioni di dollari. Un’eredità che non riguarda solo la musica, ma anche diritti d’immagine, proprietà immobiliari e investimenti. Dietro la maschera da Principe delle tenebre, c’era infatti un business da rockstar gestito con lucida astuzia, spesso grazie anche all'infallibile fiuto imprenditoriale della moglie Sharon Arden.

Il tributo a Ozzy Osbourne

I successi

Il patrimonio di Ozzy Osbourne non si esaurisce nella sua discografia – che già di per sé varrebbe oro. Sembrerebbe, infatti, che buona parte della sua fortuna derivi da un mix ben bilanciato tra i diritti musicali (sia come solista che con i Black Sabbath), progetti televisivi e importanti investimenti immobiliari. Se ci pensiamo, negli anni il cantante ha venduto oltre 100 milioni di dischi; e i diritti editoriali dei suoi brani generano tuttora incassi annuali a sei zeri. Come dimenticare, poi, lo show televisivo The Osbournes, andato in onda su Mtv dal 2002 al 2005; serie che, con Ozzy, sua moglie Sharon e i figli Kelly e Jack alle prese con una spregiudicata quotidianità fatta con droga, intimità, lusso sfrenato, malattia, ha ridefinito il concetto di reality familiare, trasformando letteralmente la sua casa in una gallina dalle uova d’oro. Quel format fu venduto a più di 20 paesi e fruttò alla famiglia un introito stimato di oltre 70 milioni di dollari.

L’impero in mattoni

Ozzy possedeva insieme a Sharon proprietà tra Los Angeles, Beverly Hills e Buckinghamshire, in Inghilterra. L'ultima mossa è stata la vendita della sontuosa villa californiana da oltre 18 milioni di dollari, acquistata nel 2015 e ristrutturata con finiture d’arte. Recentemente, la coppia aveva espresso la volontà di tornare stabilmente in Inghilterra, anche per ragioni fiscali, portando a nuovi investimenti immobiliari nel Regno Unito.

La partita dell’eredità

Al centro della successione ci sono Sharon, i figli Jack e Kelly, e Aimee, la figlia maggiore meno esposta mediaticamente (al tempo, si era infatti rifiutata di partecipare al celebre reality show di famiglia). Sharon Osbourne, che è anche stata per decenni la manager del marito, gestirà con ogni probabilità gran parte delle decisioni postume legate all'immagine e alla musica di Ozzy. Secondo Rolling Stone, il testamento sarebbe stato aggiornato negli ultimi anni, tenendo conto delle condizioni di salute di Ozzy - ricordiamolo, affetto dal morbo di Parkinson - e della sua volontà di proteggere il catalogo musicale da speculazioni future o acquisizioni non autorizzate.

Nft, diritti e merchandising

Negli ultimi anni, Osbourne aveva avviato collaborazioni con brand di moda e gaming e messo piede anche nel mondo degli Nft. Il progetto Cryptobatz, lanciato nel 2022, fu un successo virale nella scena crypto. Un segmento, quello digitale, che potrebbe continuare a fruttare ricavi alla famiglia e alla fondazione Osbourne nei prossimi anni. Non è escluso che, alla stregua di Elvis o Bowie, anche Ozzy diventi oggetto di postume operazioni culturali e commerciali: mostre, biopic, tour olografici, merchandising e riedizioni di album storici. Staremo a vedere.