Svolta sui conti correnti, ok della Camera al Ddl. Le banche non potranno più ‘liberarsi’ dei clienti sgraditi

Roma, 23 luglio 2025 - E' arrivato il via libera della Camera dei Deputati alla proposta di legge che prevede l'obbligo per le banche di stipulare un contratto di conto corrente con "chiunque lo richieda". La proposta, presentata da Noi Moderati, Lega e Fratelli d'Italia, vincolerà di fatto gli istituti bancari ad accettare l'apertura del conto per chiunque ne faccia richiesta, con lo scopo di eliminare ogni ostacolo possibile al raggiungimento di una determinata inclusione finanziaria. Indipendentemente dalla valutazione che la stessa banca esercita sul cliente e dal passato creditizio che possiede, con questa legge il cittadino non solo ha diritto a un conto, ma può continuare ad usufruirne finché resta in attivo senza che l'istituto bancario possa intervenire per chiuderlo unilateralmente. Tutto ciò sarà reso norma all'interno del nuovo articolo 1857-bis, che sarà probabilmente inserito nel Codice civile grazie alla proposta di legge in questione. La palla passa ora al Senato.

La proposta di legge

Nello specifico, la banca non potrà più decidere in maniera autonoma di interrompere i rapporti e 'liberarsi' di un cliente considerato sgradito, magari con precedenti non positivi o inserito in banche dati dei cattivi pagatori. L'unico caso in cui l'istituto bancario si potrà trovare nella posizione di rifiutare l'apertura o obbligare la chiusura un conto corrente è legato alla normativa antiriciclaggio, riguardante la presenza di eventuali reati finanziari o minacce terroristiche. Al di fuori di situazioni che toccano l'estremo, tuttavia, l'accesso al conto diverrà un pieno diritto non negoziabile. Chi ha effettuato la proposta ha specificato che consiste in una misura di giustizia sociale, atta ad eliminare ogni filtro tra il cliente che apre un conto e la banca stessa. Non sono comunque mancate le critiche nei confronti della proposta. Per alcuni, infatti, imporre alle banche l'obbligo di aprire un conto corrente a prescindere dalla loro volontà significherebbe ledere la libertà d'impresa e l'autonomia negoziale. Quest'ultima consiste nel diritto di ogni cittadino o soggetto di potere scegliere con chi stringere un accordo vincolato da contratto.