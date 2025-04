Nuovo Papa, chi sale e chi scende. Prende quota l'americano Prevost

Il Conclave per l'elezione del successore di Bergoglio inizia il 7 maggio con una sola votazione pomeridiana. I cardinali elettori, 133 in totale, giurano e iniziano le operazioni di voto 7 maggio. L'8 maggio si svolgono quattro votazioni: due al mattino e due al pomeriggio. Ogni cardinale scrive il nome del candidato sulla scheda e la deposita in un'urna durante il rito di voto. La segretezza è rigorosa e le schede vengono bruciate per determinare se è stato raggiunto il quorum necessario per l'elezione. Se un candidato ottiene i due terzi dei suffragi, il decano chiede se accetta l'incarico. Le schede vengono bruciate con colorante bianco, e il fumo bianco annuncia l'elezione del nuovo Papa. Dopo l'elezione, il nuovo Papa viene vestito nella 'stanza delle lacrime' e il cardinale protodiacono annuncia l'elezione dalla loggia centrale della basilica di San Pietro.