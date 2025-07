Ultraleggero precipita in autostrada. Morti i due piloti, panico tra le auto

di Milla PrandelliAZZANO MELLA (Brescia)Sergio Ravaglia, avvocato di Milano, aveva 75 anni. Anna Maria De Stefano, la sua compagna, 60. Sono le vittime del terribile incidente andato in scena ieri, intorno a mezzogiorno, nel Bresciano. Lui pilota, lei al suo fianco: erano su piccolo aereo ’skyleader’, un biposto, che è precipitato sulla ’Corda Molle’, ovvero la Provinciale 345, bretella autostradale che collega la Bassa bresciana con la Valle Trompia, all’altezza della frazione Fenili Belasi di Azzano Mella. Secondo la prima ricostruzione, affidata alla Polizia di Frontiera Aerea di Milano, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi a terra, scoppiando e incendiandosi. Per la coppia non c’è stato scampo.

Il velivolo è parzialmente finito sulla strada, dove si sono levate fiamme altissime che lo hanno quasi del tutto distrutto. Alcune auto non hanno fatto a tempo a frenare e sono passate in mezzo al rogo. Due i veicoli coinvolti. Un conducente è rimasto illeso, il secondo è stato portato alla clinica Poliambulanza di Brescia in condizioni non gravi. Hanno 49 e 56 anni. Un motociclista, con un po’ di fortuna e tanta abilità, è riuscito a schivare l’aereo con una manovra improvvisa. Tutto questo in una strada trafficatissima, anche per via dell’orario di pausa pranzo. Le telefonate al numero unico per le emergenze sono state decine. Gli operatori hanno inviato due eliambulanze, un’automedica e diversi mezzi terrestri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e alcuni agenti di polizia locala a supporto, per gestire il traffico, con entrambe le corsie che sono state chiuse per garantire le operazioni di soccorso. Code, ingorghi, rallentamenti. E intorno il dramma.

Spetterà alla Procura di Brescia fare chiarezza sull’episodio, che ha ancora molti lati oscuri. Un testimone, difatti, ha raccontato che vicino ai resti dell’aereo in fiamme avrebbe visto un paracadute. Il che farebbe ipotizzare che Ravaglia e la compagna si siano resi conto che qualcosa non stava funzionando. Non è da escludere che il pilota, che era decollato da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, si sia diretto verso la strada per provare un atterraggio di emergenza, anche se al momento non vi sono certezze. Le forze dell’ordine hanno lavorato tutto il giorno per arrivare all’identificazione delle due vittime, rimaste imprigionate nei rottami dell’aereo bruciato.

Non si tratta del primo incidente di un ultraleggero con conseguenze fatali nel Bresciano. Il 6 giugno 2010 ne precipitò uno ad Artogne: si salvò il pilota ma morì il passeggero. Nel 2011 a Comezzano Cizzago morì invece il pilota, come nel 2014 quando un Eurostar finì in un vigneto. L’incidente più grave si verificò però nel 2005 in Valle delle Messi sopra Ponte di Legno. In quel caso i morti furono tre.