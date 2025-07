Bimbi stroncati dalla fame

Ai molti orrori quotidiani registrati a Gaza si aggiungono adesso dati raccolti dall’ospedale Shifa secondo cui "nelle ultime 72 ore 21 bambini sono morti per malnutrizione o semplicemente di fame". "Nuovi casi – è stato aggiunto – ci sono segnalati dagli ospedali di Deir el Balah e di Khan Yunis", nel sud della Striscia. "La fame è di casa ovunque" ha riferito da Gaza ad un podcast israeliano il giornalista palestinese Muwein al-Hilu. "Noi abbiamo notizia di almeno 70 morti di inedia, fra cui 30 bambini".

Da Ginevra altre cifre agghiaccianti sono state divulgate dall’Alto commissariato per i diritti dell’uomo secondo cui dalla fine di maggio – quando Israele ha avviato nuove procedure per la distribuzione di aiuti alimentari – "oltre 1.000 persone sono rimaste uccise mentre cercavano di procurarsi scorte di cibo". Di queste 766 nel sud della Striscia nei centri di smistamento della Ghf (la ong sostenuta da Israele e Usa) e 288 nel nord, al valico di Ziqim dove gli aiuti organizzati dall’Onu transitano scortati da militari dell’Idf. Anche ieri, secondo il ministero della sanità di Hamas, a Ziqim si sono avute decine di morti quando un convoglio di aiuti è stato assaltato dalla folla. La Ghf ha replicato che parte degli incidenti sono stati fomentati da Hamas. Ha anche riferito di aver distribuito in due mesi 1,4 milioni di pacchi di alimentari. Ma l’orrore per le scene di fame e di devastazione che giungono da Gaza non conosce limiti.

"Sono scene senza precedenti nella storia recente", ha osservato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. "Le immagini di civili presi a bersaglio sono insopportabili", ha convenuto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Layen, ed il capo della diplomazia europea Kaja Kallas è tornata a sollevare con urgenza la questione col ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sullo sfondo, una possibile sospensione dell’accordo di associazione di Israele all’Ue. "Hamas spara sui civili e conduce una campagna di menzogne", ha replicato Saar. Al pubblico israeliano – che finora si è tenuto poco informato sulla crisi umanitaria a Gaza – il giornalista al-Hilu ha spiegato che da quando diversi mesi fa l’agenzia dell’Onu Unrwa è stata costretta da Israele a cessare la distribuzione di aiuti "famiglia per famiglia" lui e i suoi otto figli sono ridotti alla fame.

Per via del caos creatosi ai punti di distribuzione, generi alimentari che dovrebbero essere distribuiti gratuitamente sono rivenduti a Gaza da speculatori a prezzi da borsa nera. "Un chilo di farina costa 100-200 shekel (25-50 euro). Così anche le lenticchie (100 shekel al chilo), lo zucchero (350 shekel), il riso (100 shekel), l’olio 100 shekel a bottiglia". Prezzi proibitivi per ogni famiglia. La morte è ovunque. "Non si sa più dove seppellire i cadaveri. Lanciateci allora una bomba atomica – ha concluso – così la faremo finita". Da settimane a Doha proseguono estenuanti negoziati per una tregua di 60 giorni. Abu Hamza, un comandante della Jihad islamica, ha avvertito che con l’offensiva a Deir el-Balah "si sono persi i contatti coi guardiani di uno degli ostaggi".

La loro sorte desta grande allarme fra i familiari che hanno indetto una manifestazione di massa a Tel Aviv giovedì per reclamare non solo una tregua, bensi’ la fine della guerra. Alla protesta hanno aderito familiari di soldati, sempre più provati dai combattimenti. Ma il governo Netanyahu guarda altrove.