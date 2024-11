Donald Trump ha vinto le elezioni Usa, cosa succede ora

Roma, 6 novembre 2024 - Sì, ma l’Ucraina? Cosa accadrà ora che Donald Trump è diventato il “47esimo presidente” degli Stati Uniti? “Fermerò tutte le guerre”, è stata la promessa del tycoon, che si è autoproclamato vincitore prima dei risultati ufficiali. Oggi il mondo si chiede: cosa accadrà in Medio Oriente e in Ucraina?

“Metterò fine alla guerra in 24 ore”, era stato uno dei tormentoni della campagna elettorale del tycoon, promessa rivolta a Kiev. E proprio ’pace’ è tra le prime parole evocate da chi si congratula per la vittoria.

Donald Trump ha promesso: "Fermerò tutte le guerre"

Francesco d’Arrigo, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli distingue tra i due conflitti. “Sono abbastanza ottimista sul Medio Oriente - dichiara a Quotidiano.net -. Nella sua presidenza precedente Trump ha dimostrato di considerare Israele confine strategico per le democrazie liberali ed è disposto a sostenerlo senza alcun dubbio”.

Sull’Ucraina invece “si era presentato con il programma di concedere a Putin i territori occupati in cambio di una deterrenza più forte da parte dell’Occidente. Ma questa non è pace, alla fine è una sconfitta, è la cessione al più forte, è certo la fine dei combattimenti ma non si può chiamare pace. Perché la pace è basata sul rule of law, nessuno stato può aggredire uno meno forte. Quindi sarà una sconfitta dal punto di vista politico. E nella dottrina russa è importante proprio questo, la vittoria politica e non militare. Strategicamente quindi vincerebbe Putin, se questa dovesse essere la via d’uscita per la fine delle ostilità. Che sarebbe comunque temporanea, perché Putin non si accontenterà mai. Mi auguro che i Repubblicani, mai citati da Trump nel suo discorso della vittoria, limitino questa strategia di “pace non giusta”.