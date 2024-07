Ucraina news, Trump telefona a Zelensky: “Metterò fine alla guerra”. Il presidente ucraino: “Lavoreremo insieme”

Roma, 19 luglio 2024 - "Metterò fine alla guerra", Donald Trump lo ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conversazione telefonica avvenuta ieri. Il leader ucraino si è congratulato con il miliardario per l'ufficializzazione della candidatura presidenziale per il Partito Repubblicano, e in seguito in conferenza stampa a Kiev ha affermato: "Penso che se Donald Trump diventerà presidente, lavoreremo insieme. Non ho paura". Però fino a pochi mesi fa le uscite di Trump su una possibile pace tra Ucraina e Russia, proposte che alla fine avrebbero lasciato i territori occupati a Mosca, erano sempre state battezzate da Zelensky come deliranti e inaccettabili, ma le cose nella corsa alla Casa Bianca stanno cambiando. Anche Trump è sembrato più disponibile: seppur vago sui termini di un eventuale accordo, ha comunque garantito che ''entrambe le parti saranno in grado di riunirsi e negoziare un accordo che metta fine alla violenza''.

Intanto la guerra prosegue con regolari attacchi notturni con missili e droni da entrambe le parti, e durissimi scontri sulla linea di contatto sudorientale. L'esercito russo rivendica di aver respinto i nuovi tentativi di sbarchi delle truppe ucraine sulla riva sinistra del fiume Dnepr, il confine naturale tra i contendenti. Mentre due giorni fa le truppe di Kiev avevano abbandonato Krinki, una città nella regione di Kherson considerata dal 2023 un’importante testa di ponte sul Dnepr.

Il 49° battaglione di fanteria dei Carpazi Sich, composto da ucraini e stranieri, nella regione del Donetsk