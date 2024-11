Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti

Roma, 6 novembre 2024 – Democratico o Repubblicano che sia il presidente degli Stati Uniti è per antonomasia “l’uomo più potente del mondo” a capo di una nazione che è la prima economia e potenza militare a livello globale.

Soldi e potere

Detto che il potere derivante dall’occupazione della poltrona di presidente degli Stati Uniti nella Sala ovale è molto più “appetibile” di qualsiasi stipendio collegato alla carica, moti si domandano quale sia la remunerazione dell’inquilino della Casa Bianca.

Quanto guadagna il presidente Usa

Lo stipendio del presidente ammonta a 400mila dollari all'anno (più o meno 370mila euro), esclusi altri benefici. Una cifra che viene corrisposta annualmente al Comandate in capo (come viene definito il presidente negli Stati Uniti). Una cifra alzata nel 2001. Fino a quell’anno infatti l’indennità per il presidente Usa ammontava a circa 200mila dollari.

I benefit

Oltre allo stipendio il presidente degli Stati Uniti può contare su una serie di benefit a partire dalla possibilità di vivere (non paga naturalmente l’affitto) alla Casa Bianca. Come i suoi predecessori annualmente può contare su un fondo spese da 50mila dollari, un conto dedicato ai viaggi da 100mila (esentasse) e uno da 19mila da dedicare allo svago e al tempo libero.

FRa questi benefit c’è anche l’Air force one, il nome in codice dell’aereo su sui viaggia il presidente Usa. Air Force One è il nome radio dell'aereo dell'Aviazione militare statunitense (USAF) che trasporta il Presidente degli Stati Uniti. Dal 1990 la flotta presidenziale è composta da due Boeing 747-200 ampiamente modificati designati VC-25A dall'USAF.

Tanto o poco?

Detto che lo stipendio, seppure elevato rispetto alla media, del presidente degli Stato Uniti non rappresenta certo il motivo principe per chi corre alla carica, 400mila dollari all’anno sono tanti o pochi rispetto altre realtà? Il presidente della Republica italiana ad esempio guadagna 239mila euro l’anno. Uno stipendio da 18.300 euro al mese, calcolato su tredici mensilità.

Confrontato agli stipendi medi Usa (intorno ai 45mila dollari) il presidente americano guadagna 10 volte tanto.