Leone XIV figlio del mondo senza frontiere

Potrebbe essere un lontano cugino di Catherine Deneuve e di Albert Camus... Il giornale Le Figaro si è arrampicato su presunti alberi genealogici per riportare il nuovo Papa Leone XIV nella grande famiglia dei francesi. "Il nome Prevost suona incontestabilmente francese", scrive. In Piemonte invece si è certi che il nome Prevost originariamente fosse Prevosto, e quindi un avo del Papa sarebbe di sicuro sangue italiano. E poi piovono certificati di nascita di altri parenti (ramo materno) dalla Louisiana o da Santo Domingo. E ancora dal Perù spunta una traccia genealogica e chissà quali altri paesi si faranno avanti.

Una gara a ricostruire le origini come se ci fosse ancora bisogno di identificare una persona definendone le origini familiari. Il primo messaggio di Leone è che oggi le origini – in America ma non solo – sono intrecciate, confuse, allegramente e fortunatamente mescolate. Il concetto di popolo è superato dal concetto di essere mondo. Siamo il garbuglio di antenati che a loro loro volta si sono spostati, spesso facendo perdere le tracce. Sui moduli che gli vennero consegnati all’arrivo negli Stati Uniti, alla casella ’razza’ Einstein scrisse: umana. Il concetto di razza per fortuna l’abbiamo archiviato, Prevost ci mostra che abbiamo superato anche il concetto di nazionalità. Il prossimo passo è renderci conto che l’unica patria preziosa che abbiamo è questa Terra: la possiamo salvare solo affrontando i problemi senza generare od opporre confini.