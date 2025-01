Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti. Triplicato il budget per la first lady

Washington, 20 gennaio 2025 – La carica del Presidente degli Stati Uniti è senza dubbio una delle più potenti del mondo. E, oltre all’influenza straordinaria, viene con un salario non trascurabile, anche se la retribuzione del presidente non è aumentata da oltre vent’anni. In occasione dell’insediamento del 47esimo presidente americano, vediamo quanto guadagnerà la first family con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti

Donald Trump percepirà lo stesso stipendio del suo predecessore: 400mila dollari all'anno (circa 389mila euro), come specificato nel Titolo 3 dello United States Code, pagati mensilmente. Il presidente riceve anche altri 50mila dollari per le spese (non tassabili), un conto di 100mila dollari per i viaggi e un budget di 19mila dollari per l'intrattenimento. Naturalmente, il leader americano ha diritto anche ad altri benefici, non ultimo quello di avere come residenza la Casa Bianca. Di certo non è una brutta offerta.

Quanto guadagnano il presidente e la first-lady Usa

Tuttavia, se si tiene conto dell’inflazione, lo stipendio del presidente valeva molto di più nel passato. Nel lontano 1789 il residente della Casa Bianca guadagnava ‘solo’ 25mila dollari all’anno; una cifra che aggiustata per l’inflazione, oggi raggiungerebbe 895mila dollari. Nel 1873 lo stipendio presidenziale ammontava a 50mila dollari (1,3 milioni di dollari oggi) e nel 1909 ha raggiunto 75mila dollari (ben 2,6 milioni di dollari oggi). Quindi, rispetto a William Howard Taft, il 27esimo presidente degli Usa, Donald Trump dovrà accontentarsi di una somma molto più modesta.

Una posizione non retribuita, ma privilegiata

La coniuge del presidente non è eletta a una carica ufficiale e la sua posizione non è delineata nella Costituzione, quindi non riceve uno stipendio. Tuttavia, anche questa ‘carica d’onore’ comporta diversi vantaggi e privilegi. Tra questi, la residenza alla Casa Bianca, scorta di sicurezza personale e supporto logistico. Nel corso degli anni, la posizione si è evoluta da un ruolo puramente domestico all'interno della residenza della Casa Bianca a uno di significativa influenza pubblica, accompagnato da un aumento del personale di supporto. Ciò è particolarmente evidente: il personale dell'Ufficio della First Lady è quadruplicato, con i costi salariali che nel 2024 risultavano il triplo rispetto a soli due anni fa.

L’impero Trump

Essendo un imprenditore di non poco successo, Donald Trump e la sua famiglia di certo non dovranno contare solo sul salario presidenziale. Infatti, durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2020, Trump aveva promesso di donare interamente il suo stipendio annuale di 400mila dollari, anche se ancora oggi non è chiaro se l’abbia fatto o meno. Le finanze del tycoon sono tutt’altro che chiare, ma la rivista Forbes stima che il patrimonio netto di Trump ammonti a circa 7 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro), cresciuto di un miliardo rispetto al 20 dicembre 2024, quando il presidente eletto ha trasferito la sua partecipazione del 57% nella sua società Trump Media al suo fondo fiduciario revocabile.