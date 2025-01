Stop allo ius soli e il Golfo del Messico rinominato ‘Golfo d’America’. Gli ordini esecutivi che Trump firma oggi

Washington, 20 gennaio 2025 – Saranno un centinaio gli ordini esecutivi che il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump – alle 18 il giuramento – firmerà oggi.

Tra questi, il presidente eletto emetterà un ordine per mettere fine alla cittadinanza per diritto di nascita per i bambini nati negli Stati Uniti i cui genitori non hanno uno status di immigrazione legale: lo riferiscono alcuni media Usa. Secondo un dirigente in entrata alla Casa Bianca, che ha citando il 14/mo emendamento della Costituzione Usa, "il governo federale non riconoscerà automaticamente la cittadinanza per diritto di nascita per i figli di immigrati clandestini nati negli Stati Uniti".

Donald Trump e la moglie Melania accolti dal reverendo Fisher alla chiesa di St John's

Tra i primi ordini esecutivi ce ne sarà anche uno per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America". Lo scrive Abc News, ricordando che il presidente eletto aveva già anticipato la sua intenzione nella conferenza stampa dei giorni scorsi a Mar-a-Lago, definendo il Golfo d'America "un bel nome, il nome appropriato".