Menù dell'insediamento di Trump, dai tortini di granchio alla costata di Black Angus

Roma, 20 gennaio 2025 - Svelato il sontuoso menù del pranzo dell'insediamento di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti al Campidoglio. Il numero uno della Casa Bianca e la first lady, Melania Trump, assieme al suo vice Jd Vance e consorte, troveranno come apertura tortini di granchio della Baia di Chesapeake, fa sapere il New York Times. La portata sarà accompagnata da tartare di pomodoro, salsa di alloro, verdure sottaceto, romanesco, aneto e olio di erba cipollina. Per vino è stato scelto uno Chardonnay 'Riserva' delle cantine Veritas di Monticello, in Virginia.

Tutto pronto per il pranzo d'insediamento di Donald Trump

A seguire di secondo con una costata di manzo 'Great Omaha', uno degli allevamenti di Black Angus più noti del Paese. Di contorno saranno servite carote Thumbelina (una varietà tonda), broccoletti, patate al gratin, salsa alle erbe con cime di carote, sugo al tartufo. Il vino sarà un Cabernet Sauvignon delle cantine Mount Veeder della Napa Valley, in California.

Come dessert una terrina di mele del Minnesota con gelato alla panna acida e caramello salato, accompagnato da uno champagne Korbel della Russian River Valley nella contea di Sonoma, in California.