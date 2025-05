Guerra in Ucraina, riunione ministeriale del gruppo Weimar+ a Londra. Niente tregua in attesa delle trattative. Mosca continua a martellare città e infrastrutture

08:27

Zelensky a Istanbul per incontrare Putin anche senza la tregua richiesta

Niente fermerà Volodymyr Zelensky dall'essere in Turchia per il possibile incontro con la Russia, nenache se, come sta succedendo, Mosca non accetterà la richiesta di Kiev di aderire prima a un cessate il fuoco, ha anticipato il sito di notizie Usa Axios, citando una fonte ucraina. Ieri Volodymir Zelensky ha scritto della sua disponibilità a incontrare Vladimir Putin in persona a Istanbul giovedì, precisando la sua richiesta per un cessate il fuoco "completo e senza condizioni" da oggi. Ma nella notte più di cento droni russi che hanno attaccato obiettivi a Kiev. "Dalle 23 dell'11 maggio il nemico ha attaccato con 108 droni Shahed e altri tipi di droni", rende noto via Telegram l'Aeronautica militare ucraina, confermando che almeno "55 droni stati abbattuti".