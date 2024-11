Elezioni Usa, Trump vola e Musk già esulta: “La profezia si avvera! Game, set and match”

Roma, 6 novembre 2024 - “Game, set and match". Gioco, partita e incontro. Esulta così Elon Musk per il risultato della lunga nottata elettorale americana, che il miliardario ha seguito minuto per minuto dal comitato di Donald Trump a Palm Springs.

Mentre gli Stati Uniti attendono l’ufficialità dei risultati delle elezioni presidenziali, in uno scenario che comunque vada cambierà molti assetti della politica mondiale, che danno in grandissimo vantaggio il tycoon, Musk annuncia che, se gli verrà dato un posto nell'amministrazione in caso di vittoria di Donald Trump, taglierà il numero delle agenzie federali.

"Abbiamo troppa burocrazia, abbiamo troppe norme", ha detto il patron di X al programma online di Tucker Carlson, "dobbiamo lasciare che i costruttori d'America costruiscano".

Elon Musk esulta per i risultati elettorali americani

"La profezia si avvera!”

È stata una notte di grandi emozioni e colpi di scena per milioni di americani (e non solo) che hanno seguito lo spoglio delle schede nei vari Stati con gli occhi puntati alla tv. E, con il passare delle ore, sui social, Musk non ha mai smesso di postare numeri che avvicinano sempre più i Repubblicani alla Casa Bianca.

"La profezia si avvera!", scrive commentando la rimonta del candidato repubblicano. “La realtà è che un numero enorme di donne intelligenti e sensate ha votato per Donald Trump. Non avrebbe vinto senza di loro”, ha poi aggiunto il miliardario, alludendo al terreno perso dall’avversaria Dem, Kamala Harris. E, sotto una foto che lo ritrae seduto a tavola accanto a Trump, scrive: "Libereremo il gigante che è l'America. Per troppo tempo è stato legato, come Gulliver, con milioni di piccoli fili".