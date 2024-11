Le 6 fratture che spaccano l’America di Trump e Harris emerse dal voto

Donald Trump e Kamala Harris hanno parlato, in queste settimane, a due nazioni diverse. Diversissime. O meglio, coloro che ascoltavano l’uno o l’altra avevano in mente due Americhe territorialmente uguale ma ideologicamente lontane. Che ci sia una frattura nella società americana è una cosa risaputa, ma questo voto ha riaffermato ancora una volta, con più forza ancora, questa contrapposizione: l’una orientata al futuro, la nostalgica col passato. Questa differenza emerge in modo chiaro e netto dagli exit poll realizzati dalla NBC nei sette stati in bilico dopo le elezioni presidenziali. Ci sono sei dati, soprattutto, da analizzare.