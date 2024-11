Il silenzio di Kamala Harris dopo la sconfitta alle elezioni Usa

Roma, 6 novembre 2024 – Kamala Harris? In silenzio. La candidata democratica sconfitta nelle elezioni Usa 2024 quando in Italia sono ormai le 13 e i risultati elettorali sono ufficiali da tempo, non risulta essersi congratulata con il vincitore Donald Trump. Potrebbe parlare nelle prossime ore. Un incrocio di silenzi. Perché neppure il 47esimo presidente Usa ha mai nominato l’avversaria sconfitta, nel suo discorso della vittoria.

Kamala Harris con Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti

“Grazie per essere stati qui. Se ci sarà un discorso, accadrà più tardi, ma per ora Kamala Harris, stanca dopo una gara estenuante, ha intenzione di riposarsi per qualche ora. Grazie a tutti voi e forza Kamala Harris!”. Così il copresidente della campagna Harris, Cedric Richmond, ha parlato con i sostenitori presso la sede elettorale.

"Crediamo in voi, continuiamo a sperare, ci sono ancora altri stati, la vicepresidente non parlerà stasera. La sentirete domani, si rivolgerà alla nazione", era stato il messaggio del copresidente della campagna di Kamala Harris, Cedric Richmond, prima che le news dalla Pennsylvania e dal Wisconsin ponessero fine alla contesa.

"Ci sono ancora voti da contare, abbiamo ancora stati che non sono stati chiamati", aveva affermato Richmond, secondo cui la campagna avrebbe continuato a lottare "per assicurare che ogni voto sia contato, che ogni voce sia espressa". Tutto inutile: sconfitta e game over.

Delusione a Thulasendrapuram, un piccolo villaggio nel sud dell’India, dove la famiglia della madre di Kamala Harris ha legami ancestrali e dove la gente faceva il tifo per la candidata democratica alla presidenza.

I residenti di questo villaggio, che seguivano con attenzione i risultati delle elezioni sui loro smartphone, sono rimasti in silenzio quando l’entusiasmo iniziale si è affievolito, anche prima della chiamata alle presidenziali, ma molti hanno detto di essere orgogliosi del fatto che la candidata abbia combattuto bene.

Gli abitanti del villaggio speravano in una vittoria di Harris e martedì avevano tenuto delle preghiere indù speciali per lei in un tempio locale dove il nome di Harris è inciso in un elenco di donatori.