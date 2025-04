Chi è Lara Leito, il nuovo amore di Sinner

Roma, 29 aprile 2025 – Jannik Sinner ha un nuovo amore, o almeno così sembrerebbe. Si tratta di Lara Leito, modella russa di 31 anni che è già nota ai rotocalchi rosa.

Cosa sappiamo di Lara Leito

Modella russa di 31 anni, Lara Leito ha conseguito un master in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing e Comunicazione, presso l’Università di Berkeley. Il suo profilo Instagram conta attualmente più di 300.000 followers ed è solita frequentare i locali e gli eventi esclusivi del principato di Monaco.

È stata per qualche tempo la compagna di Adrien Brody (premio Oscar 2025 al miglior attore per ‘The Brutalist’), conosciuto nel 2012. Questa relazione durata 7 anni e anche quella con l’attore francese Olivier Martinez l’hanno resa un volto noto della cronaca rosa. Da un po’ di tempo a questa parte, però, sembra che la giovane abbia iniziato a frequentare in maniera assidua il campione di tennis italiano. Entrambi risiedono, infatti, a Montecarlo e pare sia stato proprio il Principato il luogo del loro primo incontro.

Le immagini dell’incontro tra Leito e Sinner

Rumors sostengono che i due ragazzi abbiano avuto modo di incontrarsi durante lo stop forzato del tennista che lo ha tenuto lontano dai campi sin dal 9 febbraio, dopo la squalifica per il caso Clostebol. Ora che Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi per il suo ritorno, previsto per gli Internazionali d’Italia, Leito è apparsa ufficialmente al suo fianco.

Secondo alcune indiscrezioni e immagini che il settimanale ‘Chi’ pubblicherà sul numero del 30 aprile, la modella sarebbe in grande confidenza con lo staff tecnico del campione. Non solo: dopo un allenamento al Country Club di Montecarlo, la coppia è stata vista allontanarsi insieme a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner e, in centro città, sarebbe scattato tra i due anche il bacio.

È, quindi definitivo l’addio tra il tennista e la collega Anna Kalinskaya a cui è stato legato sentimentalmente per quasi un anno.