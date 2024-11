Chi ha vinto le elezioni americane. Dove si è deciso il voto Usa: il racconto della lunga notte elettorale

Roma, 6 novembre 2024 – Donald Trump ce l’ha fatta: tornerà alla Casa Bianca dopo quattro anni. La sconfitta di Kamala Harris è stata chiara: il tycoon si è imposto in tutti gli swing state, soffiando numerosi stati vinti da Joe Biden nel 2020.

Vinti North Carolina, Georgia e Pennsylvania (dove Harris aveva investito tanto), avanti negli altri Stati in bilico quando ormai si sono superate percentuali elevate e significative.

L'America ha voltato pagina dopo il quadriennio Joe Biden.

Nel cuore organizzativo della campagna elettorale trumpiana, a Palm Beach, un'ovazione ha segnato l'annuncio della cruciale vittoria in North Carolina: i sostenitori dell'ex presidente hanno alzato i pugni in aria e saltato gridando lo slogan "fight, fight, fight".

Il presidente eletto Donald Trump: torna alla Casa Bianca dopo 4 anni (foto Ansa)

Dalle elezioni di ieri è emersa l’ennesima immagine di un’America divisa: tra roccaforti democratiche e repubblicane, ma anche tra città e campagne. E’ stata infatti quest’ultima contrapposizione a segnare l’andamento della notte elettorale. La Virginia è stata ad un passo dal diventare un ‘red state’ per diverse ore, fin quando non sono arrivati i risultati della capitale Richmond: qui, Harris ha superato il 75%, incassando lo stato nelle prime ore della mattina. Il binomio città democratiche-campagne repubblicane è parte della tradizione elettorale americana, e spesso determina vincitori e vinti. Ecco spiegato perché negli stati fortemente urbanizzati – come il Massachussets o il Rhode Island – a imporsi è sempre un dem, mentre in quelli caratterizzati da un’identità rurale – come il Nebraska o l’Alabama – a spuntarla è solitamente un repubblicano.

Poche sorprese, invece, sullo stato che ha consegnato le chiavi della Casa Bianca: come da previsione, l’onere è ricaduto sugli elettori della Pennsylvania. Ormai lontani i tempi in cui era una roccaforte blu – dal 1992 al 2012): il ‘Keystone State’ è ormai terreno di battaglia, vinto da Trump nel 2016, da Biden nel 2020 e di nuovo dal tycoon nel 2024. Qui, a salvare Harris non sono bastate le grandi città: i voti di Filadelfia, Pittsburgh, Harrisburg e Scranton non sono stati sufficienti a controbilanciare l’onda rossa delle campagne.

Quali sono ora i prossimi passi? Joe Biden resterà in carica fino al 21 gennaio 2025: sarà interessante vedere se il presidente uscente accoglierà l’entrante, a differenza di quanto avvenuto nel 2021. Trump aveva infatti lasciato la Casa Bianca nelle primissime ore della mattina, senza accogliere il successore come tradizione dettava. Aveva dunque concluso il suo mandato a Mar-a-Lago, dove si era ‘rifugiato’ nel silenzio per diversi giorni. In attesa dell’insediamento, il tycoon lavorerà alla composizione del suo gabinetto: è ragionevole pensare che molta attenzione sarà riservata alla scelta del segretario di Stato, il ‘capo della diplomazia’ americana, in un momento delicato caratterizzato da conflitti e incertezza.