Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi”

Roma, 13 maggio 2025 – La pace in Ucraina potrebbe passare da Istanbul. Questo se Vladimir Putin non diserterà i colloqui di giovedì. Donald Trump preme perché il presidente russo sia presente in prima persona per incontrare Volodymyr Zelensky (“Sarà molto importante e ne usciranno cose buone”) e non esclude di esserci anche lui. Il leader ucraino ha già fatto sapere che lui ci sarà. Ma da Mosca fanno sapere che “ammesso e non concesso che ci siano dei negoziati, l’iniziativa spetta a noi, perché non è chi sta perdendo che deve porre le condizioni preliminari”.

Intanto il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso "la strada da seguire per un cessate il fuoco" e la fine della guerra con l'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell'Ucraina (Andrii Sybiha).

Le notizie in tempo reale