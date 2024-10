L’ex ceo di Abercrombie & Fitch arrestato per traffico sessuale. Si sospettano abusi su decine di uomini

New York, 22 ottobre 2024 – L'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, è stato arrestato per traffico sessuale. L'inchiesta, avviata l'anno scorso dall'Fbi e dai procuratori federali dell'Eastern District of New York, ha portato anche all'arresto del suo partner Matthew Smith e di un terzo uomo.

Secondo l'accusa Jeffries, che è stato alla guida del marchio di moda dal 1992 al 2014, insieme agli altri accusati sfruttavano giovani uomini invitati a party da loro organizzati.

L'Fbi ha aperto l'indagine dopo che la Bbc aveva rivelato che l'ex ceo, oggi 79enne, e il suo partner, 60 anni, avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo.

"Gli arresti di oggi sono importantissimi per aspiranti modelli che sono stati vittime di questi individui e la loro lotta per la giustizia non si ferma qui – ha dichiarato Brittany Henderson, legale dei ricorrenti –. Vogliono che Abercrombie and Fitch sia ritenuta responsabile di aver facilitato questa condotta terribile e garantire che non succeda più". In effetti il gruppo di moda è accusato di aver finanziato il traffico sessuale nel corso dei due decenni in cui Jeffries era alla guida.

Gli avvocati di Mike Jeffries e Matthew Smith hanno negato tutte le accuse e si sono rifiutati di commentare. "Risponderemo in dettaglio alle accuse dopo che sarà resa nota l'incriminazione e quando sarà appropriato, ma lo faremo in tribunale non sui media", hanno detto alla Bbc.