Fantapapa, meme e fotomontaggi. I cardinali diventano star dei social

Roma, 7 maggio 2025 – Extra omnes, d’accordo. E poi la stufa, le vesti purpuree, gli svizzeri con il morione abbrunato in segno di lutto (sono finezze…), la "Missa pro eligendo romano Pontifice" e il "Veni creator", e insomma che meraviglia tutti i rituali bimillenari di un’istituzione che ha sempre dimostrato di saper scegliere la sua classe dirigente. E tuttavia, fuori dal fortino della Sistina, dove lo Spirito santo lavorerà senza cellulari e senza Internet, c’è il nostro mondo virtuale che, paradossalmente, appare più reale di quello "vero". E che nel Conclave sguazza magari senza capirne molto, facendone un incrocio fra un’elezione presidenziale, la coppa dei campioni e una corsa di cavalli.

Fotomontaggio contenuto in un post pubblicato dal profilo Truth/@real DonaldTrump

E allora avanti con le immancabili quotazioni degli allibratori inglesi e forza con il fantapapa che spopola in rete: dopo il fantacalcio e il fantaSanremo, era forse inevitabile.

Già gli indimenticati Pitura Freska cantavano quanto sarebbe bello, sarà vero, dopo miss Italia avere un Papa nero. Irrispettoso, certo, ma divertente. E chissà che sulla scelta non pesi anche il seguito social degli elettori.

Timothy Dolan, il cardinale di New York, sta facendo la cronaca del suo soggiorno romano su X, tutto il preconclave minuto per minuto, mentre quello di Manila, Luis Antonio Tagle, ha più di 600 mila follower su Facebook. Però non si sa che effetto abbia fatto sul Sacro collegio il video, diventato subito virale, dove sua eminenza si esibisce in "Imagine": Dio perdona, John Lennon no.

I tre papabili italiani, Parolin, Zuppi e Pizzaballa, non hanno account social, ma accostata all’ultimo dilaga la mitica, introvabile figurina Panini del suo omonimo, il portiere dell’Atalanta, di cui è anche lontano parente: figlio di un cugino. Fra i meme che imperversano in rete c’è solo l’imbarazzo della scelta, e qualche scelta suscita imbarazzo. Applausi allo spiritoso santo che ha postato una doppia immagine: sopra, la fatidica fumata bianca dal comignolo più famoso del mondo; sotto, il fotomontaggio di alcuni eminentissimi impegnati nell’altrettanto fatidica grigliata di Pasquetta. E se invece la fumata fosse azzurra? Qualche clic a photoshop ed ecco: "È maschio!" (alternativa: eletto Puffo I; ulteriore alternativa calcistico-napoletana: habemus capolista!).

Se i cardinali, esaurita la pazienza, abbracciano delle clave come dei Flintstones porporati, sarà subito "Con-clave". Naturalmente non manca Anna Mazzamauro alias signorina Silvani che sbotta: "Ah, anche esperto di conclavi!", ma non preoccupatevi, una volta eletto il successore di Pietro, quelli che ci stanno ammorbando con i loro sfondoni teologico-canonistici riprenderanno a ragliare di geopolitica, o del campionato.

Per i più colti, c’è anche un Pasolini fotomontato accanto all’angiolone di San Pietro con la dida: "Sommo Pontefice Accattone I". Meraviglioso però il cardinale Burke in galero e cappa magna: "Oddio, il 7 maggio inizia il conclave e non so cosa mettermi!", o in alternativa accostato all’outfit di Malgioglio a Sanremo, in effetti più sobrio. Ma ci sono anche i favoriti ritratti come piloti di Formula 1 in corsa per la "Pope position".

Del resto, se il presidente degli Stati Uniti pubblica davvero, sul suo sito ufficiale, un fotomontaggio di sé stesso vestito da Papa, vuol dire davvero che la realtà supera la fantasia (sembra altrettanto stupefacente, peraltro, che le sorti del mondo siano nelle mani di Donald Trump). Veni creator Spiritus, e vieni presto.

Attenzione, però. In purpurea versione cardinalizia, Alessandro Borghese avverte: "Nulla è deciso: con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato".