Pantelleria, incidente tra tre aerei delle Frecce tricolori. Un pilota ferito alle gambe

Pantelleria, 6 maggio 2025 - Momenti di paura all'aeroporto di Pantelleria per un incidente che ha coinvolto tre jet delle Frecce tricolori, che si sarebbero toccati in volo: atterrando uno è finito a lato perché senza una ruota, un altro ha l'ala danneggiata e il terzo è rimasto fermo in pista.

Il pilota finito a lato della pista si è ferito, ed è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non si hanno notizie degli altri due piloti, ma al momento non risultano altri feriti.

Il pubblico che assisteva alle esibizioni dei jet tricolori sta defluendo: oggi sull'isola si svolgeva l'apertura al pubblico del distaccamento dell'Aeronautica militare. La base aveva aperto i cancelli consentendo la visita dell'hangar "Nervi". Poi alle 14.30 era in programma l'esibizione delle Frecce tricolori.

Da chiarire ancora le cause dell'incidente, anche se è ipotizzabile uno bird strike o il contatto tra velivoli in volo, e uno è poi precipitato. Secondo informazioni che rimbalzano sui social si tratterebbe di Pony8, il terzo gregario destro della formazione. Gli atri due sono riusciti ad atterrare, non senza difficoltà.

Domani era in programma il passaggio della Pattuglia Acrobatica nei cieli di Bari alle 11.30.

Fabrizio D'Ancona, sindaco di Pantelleria ha commentato: "Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aeronautica per quanto successo e dispiaciuti per l'incidente che si è verificato". Il primo cittadino ha aggiunto: "Solo l'analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria. Chi si trovava nel sedime dell'aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito".

