Bonus anziani 2025, cos’è, a chi spetta e come fare domanda

Roma, 21 ottobre 2024 – Arriva il bonus anziani. A partire da gennaio 2025 potrà essere richiesto un contributo di 850 euro al mese, non soggetto a tassazione e destinato agli over 80 non autosufficienti con Isee sociosanitario inferiore a 6mila euro. L'importo si aggiungerà all'indennità di accompagnamento, già fissata nel 2024 a 531,76 euro,portando il totale a 1.381,76 euro. Il bonus, che sarà erogato dal gennaio 2025 al dicembre 2026, può essere utilizzato solo per pagare assistenti domestici o acquistare servizi di assistenza da imprese qualificate. Se i fondi non verranno spesi per queste finalità, l'Inps revocherà l’assegno. Essendo i requisiti molto stringenti, la stima è che in tutta Italia solo 25mila anziani potranno ricevere il bonus.

Requisiti

Per richiedere il bonus anziani è necessario avere almeno 80 anni, un Isee sociosanitario inferiore alla soglia di 6mila euro e avere un bisogno assistenziale gravissimo, certificato dall’Inps. Il beneficiario deve inoltre essere già titolare o avere i requisiti per ricevere l’indennità di accompagnamento.

Come utilizzare il bonus

Il contributo mensile può essere impiegato solo per stipulare contratti con assistenti domestici regolarmente assunti o acquistare servizi di assistenza da aziende qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. L'Inps effettuerà controlli per verificare l'uso del bonus. Se si accerta che i fondi non sono stati utilizzati per le finalità previste, l’assegno di assistenza verrà revocato, ma l'indennità di accompagnamento continuerà ad essere erogata.

Come fare domanda

Al momento, le modalità per richiedere il bonus non sono ancora state definite in dettaglio. Si prevede che la gestione della domanda avverrà tramite Inps, con procedura telematica. Sarà possibile presentare la richiesta autonomamente oppure tramite l'assistenza di Caf o patronati.