Agostino Scornajenchi nominato nuovo AD di Snam per il triennio 2025-2027

Agostino Scornajenchi è il nuovo amministratore delegato di Snam per il triennio 2025-2027, nominato dal consiglio di amministrazione eletto in assemblea e presieduto da Alessandro Zehetner. "Ringrazio i membri del consiglio di amministrazione per quanto andranno ad apportare a Snam - ha affermato quest'ultimo - forti anche della loro importante esperienza, nei prossimi tre anni e ringrazio con il cuore tutti i nostri dipendenti per il contributo apportato fino ad oggi all'intero gruppo Snam, pilastro strategico e fondamentale per la nostra nazione". "Lavoreremo uniti, con intensità e dedizione - ha concluso - e sono certo che ognuno di noi si sentirà e continuerà a sentirsi parte integrante della crescita e dello sviluppo, in Italia e all'estero, di questa grande famiglia della quale facciamo orgogliosamente parte".

Scornajenchi, che è anche direttore generale, ha spiegato che "con oltre 80 anni di storia Snam è protagonista nella costruzione e nello sviluppo delle infrastrutture energetiche della nazione". Ricordando il contesto geopolitico "complesso e in continua evoluzione" il manager ha sottolineato che "il gruppo è chiamato a rafforzare il proprio ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale ed europea, dialogando costantemente con azionisti e stakeholder, con il supporto delle straordinarie competenze e professionalità di tutto il consiglio di amministrazione".

Compito di Snam sarà "investire con responsabilità e visione, ottimizzando e rafforzando la presenza in Italia e all'estero, facendo leva sul giusto bilanciamento tra la formidabile esperienza tecnica delle sue persone e l'innovazione, per garantire valore nel lungo periodo e un futuro sostenibile per le prossime generazioni", ha concluso Scornajenchi.