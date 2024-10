Re Carlo III e il difficile viaggio in Australia: cosa è successo

Canberra, 21 ottobre 2024 – Se spesso si parla di un’accoglienza da re, di certo non è descrivibile con queste parole la visita di Carlo III al parlamento australiano. Il tour del sovrano in Australia, paese su cui regna al pari con la Gran Bretagna e altri 13 reami in giro per il mondo, è stato accompagnato da numerose polemiche in linea con il ‘risveglio nativo’ delle popolazioni autoctone del Paese ‘Down Under’.

Episodio emblema è stato sicuramente la protesta della senatrice Lidia Thorpe, donna aborigena che ha fatto di queste cause il cardine della propria attività politica. All’ingresso del sovrano in aula, la parlamentare ha iniziato a gridare accusandolo di genocidio nei confronti del suo popolo, sottolineando che “questa terra non è” di Carlo. Thorpe è stata alla fine allontanata; il re non ha citato l’accaduto nel suo successivo discorso.

carlo iii lidia thorpe

Ma l’iniziativa della senatrice non rispecchia le idee di tutti gli aborigeni. “Non parla in mio nome”, ha ribattuto Aunty Violet Sheridan, esponente degli ‘anziani’ del popolo, che ha accolto il sovrano e la regina Camilla al loro arrivo in Australia.

Thorpe non è nuova a questo tipo di proteste. Nel 2022, ha recitato controvoglia il suo giuramento per assumere la carica di senatrice, che prevede di promettere lealtà al monarca. “Giuro di essere fedele alla maestà colonizzatrice Elisabetta II”, aveva detto, prima di essere costretta a ripetere la formula senza alterazioni. Come ricorda Bbc News, la parlamentare sottolinea spesso che, a differenza di altre colonie britanniche, in Australia i popoli nativi e la Corona non hanno mai siglato un accordo che prevedesse la cessione di sovranità dai primi alla seconda.

La coppia reale saluta alcune delle persone affollate davanti al parlamento australiano (David Gray/Afp)

Ma c’è chi attendeva con ansia re Carlo in questo suo viaggio nel Paese dei canguri. Sono state centinaia le persone che si sono affollate davanti al parlamento di Canberra per salutare la coppia coronata. “Sono molto emozionata, penso che la famiglia reale sia parte della cultura australiana, parte della nostra vita”.

D’altronde Carlo ha dimostrato sempre grande interesse per i diversi popoli del Commonwealth e realismo riguardo al come Londra li ha trattati in passato. La stessa premier di Barbados, Mia Mottley, ha lodato il sovrano per la sua apertura sul tema del ruolo che l’Impero britannico ha avuto nella tratta degli schiavi, e per averla definita “una discussione che è il tempo di affrontare”.