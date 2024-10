Melania Trump svela: “Con re Carlo III ci scriviamo fin dal primo incontro”

Roma, 8 ottobe 2024 - L'attesissimo libro di memorie di Melania Trump, uscito oggi, rivela una Firts lady inaspettata, come inaspettata è la sua amicizia di penna con il re Carlo III.

Corrispondenza continua con Carlo

L'ex modella 54 enne ha raccontato nel suo 'Melania' che con Sua Maestà condivide una "corrispondenza continua" fin da dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005 a New York. Poi si rincontrarono nel 2019 durante una visita di Stato dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trumo nel Regno Unito. E' stato un "assoluto piacere riprendere i contatti con re Carlo" ha scritto Melania nel suo libro. "Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente".

Dalla Slovenia alla Casa Bianca

La ex inquilina della Casa Bianca nelle sue memorie ritorna sulla sua infanzia in Slovenia, al successivo lavoro come modella e infine alla sua relazione con Donald Trump che le ha cambiato la vita, facendola diventare la seconda first lady in assoluto a nascere fuori dagli Stati Uniti.

Carlo scrisse anche a Trump

Sempre Melania racconta che anche Donald ha un buon rapporto con Carlo, e dopo l'attentato il re gli avrebbe scritto per assicurarsi stesse bene.

Donald pubblicizza il libro di Melania: “Perfetto per Natale”

E se anche libro della consorte lo stia mettendo un po' in difficoltà, soprattutto nella parte in cui scrive che Trump sapeva che lei sosteneva i diritti all'aborto "fin dal giorno in cui ci siamo incontrati", in contrasto alla politica del marito portabandiera di un partito tradizionalmente pro life, Donald ha usato comunque il suo account su Truth, seguito da quasi otto milioni di follower, per promuovere il libro della moglie come regalo di Natale. "Sono molto orgoglioso di Melania il suo libro è in vendita ovunque, è davvero grandioso. E' stata una fantastica First Lady ed è anche una scrittrice davvero buona, come ha mostrato alla convention repubblicana con la sua lettera, diventata uno dei momenti più illuminanti". E conclude: "E' perfetto per Natale acquistatelo e buona lettura".