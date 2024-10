William e Kate sempre più vicini agli Usa, ora la coppia reale preoccupa Meghan

Roma, 8 ottobre 2024 – Il principe William e sua moglie Kate Middleton sono sempre più vicini agli Stati Uniti. L’erede al trono inglese e la consorte, infatti, avrebbero presentato una domanda dedicata alla registrazione di marchi commerciali americani per conto della loro fondazione benefica Royal Foundation.

Segnali

La richiesta è stata interpretata dai più come un indizio: William e Kate starebbero valutando la possibilità di lanciare, oltreoceano, un’iniziativa legata alla solidarietà. Il progetto potrebbe concentrarsi sulla salute mentale, un tema da sempre caro ai principi di Galles. La notizia, inoltre, farebbe ben sperare per quanto riguarda le condizioni della Middleton, che all’inizio di settembre ha annunciato di aver concluso la chemioterapia, necessaria per un tumore che le era stato diagnosticato a fine febbraio. Gradualmente, per la gioia dei sudditi e non solo, Kate sta tornando a svolgere varie mansioni per conto della monarchia britannica.

Amati

L'ultima visita di William e Kate negli Stati Uniti risale al 2022, e sebbene non stiano ancora facendo grandi mosse – frenati anche, nei mesi scorsi, dalla malattia della principessa di Galles – è chiaro che sono molto popolari negli Stati Uniti. Ha commentato l’esperta Jenny Bond della BBC: “William e Catherine sono chiaramente molto popolari negli Stati Uniti. Non ho dubbi che, se la Fondazione potrà contribuire a risolvere i molti problemi legati alla salute mentale a livello mondiale, un simile sostegno sarebbe ben accolto... e porterebbe con sé un notevole peso grazie a William e Catherine”.

La paura di Meghan

L’idea che i due cognati possano espandersi negli Stati Uniti per la beneficenza non farebbe certo impazzire di gioia Meghan Markle, duchessa di Sussex, moglie del principe Harry. L’ex attrice della serie Tv ‘Suits’ si sentirebbe a disagio a causa dell’interesse di William e Kate per gli Stati Uniti. La presenza crescente dei futuri re e regina d’Inghilterra in America e l’aumento della loro popolarità potrebbe oscurare il ritorno in pubblico della Markle, impegnata a rilanciare la propria immagine dopo una serie di passi falsi compiuti insieme a Harry. Secondo alcune fonti statunitensi, Meghan sarebbe rimasta stupita dall'attenzione mostrata da William e Kate per gli Stati Uniti, dal momento che la Royal Foundation si è sempre focalizzata su iniziative benefiche nel Regno Unito. Inoltre, il campo della salute mentale, ormai da anni, vede in prima linea anche Harry e Meghan. Ha rivelato un insider: “Meghan è rimasta scioccata quando ha saputo dei nuovi piani americani. Sembra che William e Kate mettano piede nel suo territorio”.

Fronti divisi

Da tempo i Sussex hanno diviso le loro attività di comunicazione e sembrano attivi al momento su versanti diversi anche a livello imprenditoriale, tanto che secondo molti i due potrebbero essere in crisi nella vita privata e meditare di divorziare. Meghan sta lavorando su diversi nuovi progetti, incluse iniziative attraverso la Archewell Foundation. Nel frattempo, il principe Harry ha fatto notizia negli Stati Uniti con apparizioni di alto profilo, come il suo recente discorso alla Clinton Global Initiative. Con il marito sempre più a suo agio sotto i riflettori negli Usa, Meghan sente di dover recuperare terreno a sua volta.

Difficoltà

Vari esperti sostengono che i prossimi mesi saranno decisivi per la Markle, che attualmente sta risentendo di molte pressioni attorno a lei. Con William e Kate intenzionati a rafforzare la loro presenza in America, le tensioni tra i reali inglesi e i duchi ribelli trasferitisi in California potrebbero aumentare e fare scintille, specialmente se i loro impegni pubblici finiranno per sovrapporsi e in qualche modo si daranno fastidio a vicenda. Meghan, poi, sembrerebbe incerta sulla sua capacità di competere con l'enorme popolarità dei principi di Galles. Tuttavia, fonti vicine a lei dicono che la duchessa stia lavorando sodo ai suoi nuovi progetti e, al momento giusto, raccoglierà i suoi frutti.