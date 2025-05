Risultati Elezioni in Australia, il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato

Canberra, 3 maggio 2025 – Il laburista Anthony Albanese verso il secondo mandato. Il risultati delle elezioni generali in Australia sono ancora parziali ma le proiezioni su dati reali (oltre il 40%) anticipano una vittoria storica per il primo ministro uscente. Non accadeva infatti da due decenni che un premier fosse rieletto.

Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton, che stando alle stime perderebbe anche il posto in Parlamento, in favore di uno sfidante del centrosinistra. - "Ho chiamato il primo ministro per congratularmi con lui per il suo successo, non abbiamo fatto abbastanza bene in questa campagna, me ne assumo piena responsabilità”, ha detto il leader conservatore. A compattare gli elettori verso il Labor, hanno contribuito i problemi di inflazione e i dazi di Trump.

Il primo ministro Anthony Albanese al voto con la compagna Jodie Haydon e il figlio Nathan (Epa via Ansa)

Con il 40% dei voti scrutinati, i laburisti sono in testa con 70 seggi, secondo proiezioni ufficiali che li collocano a un passo dai 76 seggi necessari per una maggioranza parlamentare. La coalizione liberal-nazionale di destra arriverebbe in totale a 32 seggi.

L'emittente nazionale Abc non ha dubbi: il partito laburista di Albanese "formerà il governo nella prossima legislatura". "È un momento di grande svolta. Non riesco a vedere come cambierà – ha affermato l'autorevole analista elettorale di Abc Antony Green, con quasi il 40% dei voti scrutinati – Questa potrebbe essere una grande vittoria per i laburisti”. Certamente è una vittoria.