Kate Middleton, le rivelazioni della nuova biografia: mediatrice nella famiglia reale e gli ultimi mesi di Elisabetta

Londra, 28 luglio 2024 – Nuove rivelazioni su Kate Middleton, grazie a un’attesissima biografia di Robert Jobson in uscita nei prossimi giorni: ‘Catherine, principessa di Galles’ offrirà uno spaccato più intimo sulla vita della futura regina consorte, e soprattutto sul suo ruolo all’interno della famiglia reale.

Chi avesse pensato a Middleton come alla semplice ‘spalla’ del principe William, dovrà probabilmente ricredersi: la 42enne sarebbe infatti una vera e propria eminenza grigia dei Windsor, perlomeno tra mura più intime del palazzo. Le anticipazioni sono state rivelate dal Daily Mail.

Mediatrice e difensore

Si sa, i rapporti tra re Carlo III e l’erede William non sono stati idilliaci per molti anni, specie dopo la morte di Lady D. E Kate avrebbe assunto il ruolo di ‘mediatrice', spingendo i due a costruire un rapporto più forte, molto evidente negli ultimi anni.

Ma Kate sarebbe anche una vera e propria paladina della famiglia reale e dei suoi equilibri. Sarebbe sua la strategia di risposta alle accuse di razzismo e ingiustizie lanciate dal principe Harry e da Meghan Markle.

Gli ultimi mesi della Regina

La principessa di Galles, allora ancora duchessa di Cambridge, sarebbe stata molto vicina a Elisabetta II negli ultimi mesi della sua vita. Secondo quanto scritto da Jobson, Middleton avrebbe spiegato a William l’importanza di lasciare la residenza di Kensington Palace – nel cuore di Londra – per trasferirsi nei pressi del castello di Windsor, dove la regina ha passato buona parte del suo ultimo anno. In questo modo, sarebbero stati più vicini a quella monarca 96enne che per la famiglia non era altro che la nonna.

Emergono anche dei dettagli sulle cause di morte di Elisabetta: a porre fine ai suoi 70 anni sul trono non sarebbe stata solo la senilità – come riportato dal certificato di decesso – ma anche un tumore alle ossa – mieloma – che in pochi mesi l’avrebbe portata sull’orlo della cecità.

William e la passione per il volo

Spinta dall’angoscia della regina Elisabetta e dell’allora principe Carlo, Kate Middleton avrebbe passato ore a convincere il consorte William – definito nel libro come ostinato e scontroso – a limitare le sue ore in volo. Pilota provetto dai tempi dell’esercito, il futuro re amava spostare la sua famiglia via elicottero. Questo finché la moglie ha puntato i piedi, con il pieno sostegno della famiglia reale. D’altronde, semmai fosse accaduto un terribile incendio con tutti i Galles a bordo, il prossimo in linea di successione sarebbe stato l’imprevedibile Harry.