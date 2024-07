Auguri principino George, il primogenito di William e Kate compie 11 anni

Il principe George compie undici anni. "Auguro al principe George un undicesimo compleanno molto felice oggi" accompagnato da una foto in bianco e nero: questo è l'auguro social di mamma Kate Middleton. Dello stesso tenore la story pubblicata sul profilo Instagram della Famiglia Reale.

Di certo non festeggiamenti roboanti o pirotecnici per il compleanno del primogenito di William e Kate d'Inghilterra. Fonti vicine alla coppia parlano infatti di una festa a tema calcio organizzata da mamma e papà, ma mantenendo un "profilo basso". D'altro canto, le condizioni di salute di Kate non sarebbero ancora ottimali dopo la diagnosi di tumore e le cure. Alle quali la principessa si starebbe ancora sottoponendo.

Un periodo, quindi, non particolarmente lieto nel quale celebrare una ricorrenza. La Famiglia Reale ha comunque deciso di festeggiare l'undicesimo compleanno del principe George. Famiglia Reale che, dopo la morte della Regina Elisabetta II, ha vissuto una serie di momenti difficili nei quali il mondo si è stretto attorno a tutti i componenti.

Mai come in questi momenti, infatti, i Reali d’Inghilterra sono sembrati molto più “terreni” e “umani” che irraggiungibili in quanto sovrani. E, probabilmente, è proprio la loro fragilità resa così drammaticamente evidente dagli eventi ad aver colpito l’opinione pubblica.