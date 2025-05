Beautiful torna a girare in Italia, ciak in Campania

Roma, 12 maggio 2025 – ‘Beautiful’ parla (ancora) italiano: la troupe della soap in onda su Canale 5 torna nel nostro Paese a fine maggio. La Campania ospiterà i nuovi episodi ma per vederli in tv dovremo attendere ancora un po’.

Le location di ‘Beautiful’

Quali saranno i luoghi che vedremo nello show americano? Pare si tratterà di Napoli e Capri. Il centro partenopeo e una delle isole più affascinanti del nostro Paese accoglieranno il set di ‘Beautiful’ per dare alle puntate delle ambientazioni mozzafiato.

Chi ci sarà

Secondo alcuni rumors, i protagonisti di questi episodi italiani dovrebbero essere Katherine Kelly nei panni di Brooke Logan; John McCook (Eric Forrester); Thorsten Kaye che dà attualmente il volto a Ridge Forrester e Jack Wagner, che interpreta Nick Marone.

Quando si gira e quando vedremo lo show

Le puntate italiane saranno registrate dal 28 al 31 maggio 2025 e proprio nell’ultima giornata di set, sabato 31 maggio, sarà possibile incontrare il cast nel capoluogo campano. È, infatti, previsto un evento aperto al pubblico presso il Castel Nuovo, dalle 14 alle 17.

Gli episodi girati andranno in onda negli Stati Uniti a luglio di quest’anno, mentre arriveranno in Italia non prima del 2026.

Le altre volte in Italia

Non è la prima volta che lo show americano, seguitissimo in Italia, sceglie il nostro Paese come ambientazione delle puntate.

Negli anni scorsi alcuni episodi sono stati girati sul Lago di Como (1997), a Venezia (1999), Portofino (2002), in Puglia (2012) e in ultimo a Roma nel 2023.