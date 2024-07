Kate, altre rivelazioni dalla biografia: William non voleva che Meghan indossasse i gioielli di Diana. La principessa e il razzismo ‘velato’ verso la cognata

Londra, 29 luglio 2024 – Kate Middleton ‘collante’ della famiglia reale, la regina Elisabetta morta per un tumore e i complicatissimi rapporti con Meghan, tanto che il principe William non voleva che indossasse i gioielli della mamma Diana, al punto da cercare ‘rassicurazioni’ in merito dalla nonna.

E’ un altro capitolo delle rivelazioni presenti nel libro 'Catherine, The Princess Of Wales: The Biography', in uscita giovedì, nel quale l'autore ed esperto reale Robert Jobson sostiene che i rapporti tra i due fratelli prima delle nozze del 2018 peggiorarono e William non voleva che Meghan portasse i gioielli della sua defunta madre, nonostante sua moglie Kate indossasse lo straordinario anello di fidanzamento con zaffiro di Diana.

Si sa da tempo che William desiderasse che suo fratello 'ci andasse piano', quando nel 2016 iniziò a frequentare l'ex star di Suits, Meghan. Nel suo libro di memorie 'Spare', Harry ha ricordato la forte tensione con il fratello mentre pianificava il matrimonio con la sua futura moglie. Il libro delinea come l'attrito tra i reali sia aumentato con l'avvicinarsi delle nozze di Harry e Meghan.

E "quando William è stato confermato come testimone, la relazione è peggiorata - scrive Jobson - Mi è stato detto che fosse ancora preoccupato per il fatto che si sposassero. Il matrimonio a Windsor nel maggio 2018 è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano pugnalate". Sebbene Meghan non abbia indossato alcun gioiello di Diana durante la cerimonia nuziale, portò però il suo anello da cocktail color acquamarina al ricevimento serale insieme al suo abito con scollo all'americana di Stella McCartney. Meghan in realtà ha indossato diversi pezzi di Diana, tra cui un braccialetto Cartier e orecchini a farfalla nel corso degli anni.

Il razzismo verso Meghan

Riemerge anche, nella biografia, un ruolo centrale di Kate nella reazione di casa Windsor - “uno schiaffo” assestato con discrezione, stando a Jobson e al Mail - al contestato sospetto di razzismo inconsapevole evocato da Harry e Meghan dopo lo strappo dalla Royal Family e l'autoesilio negli Usa del 2020. In attesa di una ricucitura che, del resto, altre fonti in questi giorni tornano a dare per possibile con gli stessi reprobi - per ultima una gola profonda ripresa dalla stampa popolare americana e spagnola - ipotizzando, chissà, un passo decisivo proprio di Kate nei confronti di Meghan (sulla scia dell'emozione che la sua battaglia contro il cancro avrebbe suscitato nei duchi di Sussex). E a dispetto dell'ultima denuncia del cadetto, rimbalzata in un'intervista a Itv, sull'imbarazzante rifiuto di riportare per ora nel Regno Unito la moglie per ragioni ‘di sicurezza’: in nome addirittura del timore di un attacco d'un potenziale squilibrato, aizzato a suo dire dall'odio dei tabloid.