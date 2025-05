Londra, la casa di Keir Starmer va a fuoco

Londra, 12 maggio 2025 – La casa del ‘prime minister’ in fiamme. Un incendio è scoppiato la scorsa notte nell’abitazione di Kentish Town, quartiere di Londra, dove Keir Starmen viveva prima di diventare premier e di trasferirsi al numero 10 di Downing Street. Si sarebbe trattato di un rogo di piccole dimensioni che ha comunque richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto, poco dopo l’una di notte, sono arrivate due autopompe con 10 pompieri. Il fuoco è stato domato nel giro di 20 minuti, riferiscono fonti di polizia. La proprietà, che ora sarebbe affittata, ha subito danni ma nessuno si è fatto male.

Non sappiamo se l’incendio sia di origine dolosa. La polizia, che ha sigillato la zona, sta conducendo delle indagini. Quello che si sa è che in passato la casa è già stata presa di mira. Un anno fa, durante un sit in pro Palestina, convocato all’esterno dell’abitazione, c’erano state incursioni di manifestanti. Tre persone sono state condannate per violazione dell’ordine pubblico, ricorda la BBC.

Le fiamme sono partite qualche ora prima che Starmer annunciasse oggi il nuovo piano per restringere le maglie dell’immigrazione regolare che ha già sollevato aspre critiche da parte delle associazioni a tutela dei migranti ma anche fra membri stessi del partito laburista di cui Starmer è esponente.