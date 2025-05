Trump e l’aereo super lusso donato dal Qatar: il presidente sommerso dalle critiche (anche MAGA)

Washington, 12 maggio 2025 - Presto la Casa Bianca potrebbe avere a disposizione un nuovo aereo presidenziale: più moderno, più grande e più lussuoso. L'amministrazione di Donald Trump è infatti in trattative per un nuovo velivolo, che verrebbe donato dalla famiglia reale del Qatar. Questo, almeno, secondo Washington: l'emirato ha invece sottolineato che più di un regalo si tratterebbe di un "uso temporaneo". Cbs News riporta che, al termine della presidenza del tycoon, l'aereo diventerebbe parte dell'esposizione della biblioteca nazionale che porterà il nome di Donald Trump. Ma secondo l'Economic Times, ciò implica che potrebbe continuare ad utilizzarlo anche una volta terminato il mandato presidenziale, nel 2029.

Stando alla Cnn, il presidente avrebbe già visitato il velivolo all'inizio di quest'anno a Mar-a-Lago. Eventualmente, entrerebbe in servizio entro il 2027, dopo una serie di adeguamenti richiesti per ottemperare agli standard di sicurezza.

Ma nulla di fatto, almeno per ora. Ali Al-Ansari, addetto stampa del Qatar presso gli Stati Uniti, ha dichiarato che le trattative sono in corso: "La questione è al vaglio dei rispettivi uffici legali, e non è stata ancora presa alcuna decisione".

Secondo Axios, il valore dell'aereo si aggirerebbe sui 400 milioni di dollari: sarebbe dunque regalo più costoso mai ricevuto da un presidente nella storia degli Stati Uniti. Il deputato democratico Ritchie Torres ha chiesto un'indagine sulla vicenda, per verificare se l'accettazione dell'eventuale dono violi il codice etico richiesto al capo dello Stato. Dubbi sono stati sollevati anche da alcuni esponenti del movimento MAGA. "Amo il presidente Trump, prenderei un proiettile per lui - ha dichiarato l'influencer Laura Loomer - Ma devo essere sincera, non possiamo accettare un 'regalo' di 400 milioni da degli jihadisti in giacca e cravatta".

Ma Trump non ci sta: "Il fatto che il dipartimento della Difesa stia ottenendo in regalo, gratuito, un aereo 747 per sostituire temporaneamente il quarantennale Air Force One, in un'operazione molto pubblica e trasparente, dà così fastidio ai democratici corrotti che insistono perché paghiamo a prezzo pieno l'aereo - ha scritto su Truth - Chiunque potrebbe farlo! I dem sono perdenti di livello mondiale!!!". A tentare di gettare acqua sul fuoco, anche la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt: "Qualsiasi regalo da parte di un governo estero viene sempre accettato in piena conformità con tutte le leggi vigenti - ha dichiarato ieri - L'amministrazione del presidente Trump è impegnata nella massima trasparenza".

L'attuale flotta della Casa Bianca include due Boeing 747-200B personalizzati per uso presidenziale, in servizio dal 1990 e dal 1991, dotati di apparecchiature di comunicazione speciali e servizi quali salotto, ufficio e sala conferenze. Nella storia, solo un jet è stato donato a una biblioteca presidenziale, quella di Ronald Reagan, ma in quanto dismesso dopo essere stato in servizio sotto sette diversi presidenti.

L'annuncio sull'acquisizione del nuovo aereo potrebbe essere dato nelle prossime settimane, in occasione della prima visita di Stato del secondo mandato di Trump, in programma proprio a Doha, la capitale del Qatar.