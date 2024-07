Le lettere d’amore di Carlo. Lady D voleva pubblicarle. Ma non fece in tempo

Nonostante il loro matrimonio fosse finito male, la principessa Diana voleva che il mondo leggesse i contenuti delle lettere d’amore che le scriveva Carlo, futuro re d’Inghilterra. Secondo la nota biografa reale Ingrid Seward, poco prima di morire nel tragico incidente stradale a Parigi il 31 agosto 1997 Lady D le aveva rivelato che le sarebbe piaciuto mostrare al mondo che, tra lei e Carlo, c’era stato un periodo di grande amore, autentico e genuino. Secondo Seward, la principessa era "perfettamente conscia" del suo ruolo storico nella vita della monarchia britannica e sapeva che le sue lettere sarebbero un giorno finite nei libri di storia.

Diana, che a quel tempo stava già con Dodi Al Fayed, sarebbe stata ansiosa di dimostrare a tutti che tra lei e Carlo c’era stato molto amore e che la loro relazione era stata appunto "vera". La ‘principessa triste’, "voleva davvero che la gente sapesse che amava Charles e che lui amava lei", ha detto Seward ai tabloid. "E me lo sono sempre ricordato. Desiderava inoltre che anche i figli, i principi William e Harry, sapessero che un grande amore esisteva tra loro all’inizio della loro relazione".

Il problema è che nessuno sa dove adesso siano tenute queste lettere. Secondo gli esperti farebbero parte dell’eredità di Diana lasciata ai due figli, William e Harry, ma finora non sono mai state rese pubbliche e non è certo che un giorno lo siano. Oppure è possibile che alcune di queste preziose missive, in cui Carlo dichiarava il suo amore per la giovane Diana, e lei rispondeva con altrettanto calore, siano finite in mano a terzi e potrebbero quindi vedere la luce del sole in una casa d’aste.

C’è infatti sempre un mercato attento e ricco per qualsiasi cosa abbia a che fare con la principessa Diana. In passato, alcune sue lettere hanno incassato somme ingenti, come di recente il pacco di lettere d’amore fra lei e il maggiore James Hewitt, con cui la principessa ebbe una relazione extra coniugale. Queste lettere romantiche e intime sono state messe all’asta pochi mesi fa e pare che Hewitt ci abbia guadagnato intorno agli 840mila euro.

Famose anche quelle messe in vendita dall’ex-maggiordomo di Diana, Paul Burrell. Alcune di quelle erano state scritte alla principessa dal suocero reale, ovvero il principe Filippo, che aveva cercato di fermare Burrell dal venderle, senza successo. La settimana prossima verranno messi in vendita altre lettere e cartoncini inviati da Diana alla sua ex-governante "Collie", che dimostrano il grande amore che William aveva per il fratellino Harry quando i principini erano piccoli.