Parigi, tempesta di grandine: alberi caduti in strada e vetri delle finestre in frantumi

Parigi, 3 maggio 2025 - Una tempesta di grandine si è abbattuta questo pomeriggio su Parigi con grande violenza, con i passanti che hanno iniziato a fuggire per le strade terrorizzati dagli enormi chicchi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Molti gli alberi caduti nelle strade, in pochi minuti diventate deserte e attraversate soltanto dai camion dei pompieri chiamati per emergenze un po' ovunque. In molte strade grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri.

Il violento fenomeno potrebbe trovare spiegazione nella saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale che accompagna masse d’aria fresca che, a contrasto con le correnti caldo-umide meridionali in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale, può causare temporali anche violenti.

Questo fenomeno interessa anche l’Italia settentrionale e la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, domenica 4 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte e Veneto, specie sui rispettivi settori alpini settentrionali e pedemontani adiacenti e sull'Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 4 maggio, allerta gialla in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.