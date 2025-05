Il futuro della Ue: “In mezzo alla bufera. Ora dovrà reagire”

Roma, 13 maggio 2025 – “L’Europa è abituata a immaginarsi al centro della storia”. Il punto è che, lentamente ma inesorabilmente, si è spostata ai margini, conquistando un altro centro molto meno comodo: siamo ’Al centro della tempesta’, come recita il titolo di un libro appena uscito per Rai Eri a firma di Donato Bendicenti, responsabile della sede Rai di Bruxelles.

Bendicenti: guerre, dazi, spaccature... Siamo scivolati nel cuore dell’uragano. Com’è potuto succedere?

“È stato un percorso lungo, figlio di una serie di problemi caratteristici della Ue”.

Esempi concreti?

“Il primo è troppo facile: la regola dell’unanimità. L’ex commissario Paolo Gentiloni usava una frase che mi sento di sposare: per riformare i trattati ci vuole l’unanimità, ma per avere l’unanimità bisogna prima riformare i trattati...”.

Ecco.

“Dunque: non c’è stato un elemento scatenante. Semplicemente siamo scivolati ai margini”

C’entra l’ampliamento?

“Arrivare a 27 Stati era auspicabile, ma ha comportato l’insorgere di frizioni inevitabili tra così tante voci”.

L’impasse cosa ha implicato, ad esempio per l’economia?

“Siamo stati superati da Paesi intraprendenti e più veloci nelle decisioni, come i Brics”.

Con l’Ucraina però siamo tornati protagonisti.

“Vero, ma anche lì c’è un paradosso. Dopo i tanti sforzi economici sostenuti è bastato un nuovo presidente Usa per rimetterci ai margini”.

A proposito di Donald Trump. Nel suo libro sottolinea le conseguenze avute con l’attentato che ha subìto.

“Il modo in cui si è rialzato e ha reagito ha mostrato proprio quella grande capacità di reazione e quella velocità decisionale che a noi manca”.

Velocità decisionale dimostrata anche con i dazi…

“I dazi non fanno bene a nessuno, questo lo sa anche l’America. Giusta la risposta di von der Leyen: risponderemo con un controvalore. Ma è in atto una negoziazione che, pur non evidente, è continua”.

Resta la difficoltà, per la Ue, a prendere decisioni. Come si supera l’immobilismo?

“La bacchetta magica non c’è, ma a volte un ragionevole timore è un buon collante. Ogni due anni si dice che la Ue è a un bivio, il punto è che oggi c’è davvero. Se sei al centro della tempesta devi stringerti agli altri o verrai spazzato via”.

C’è un ultimo tema: oltre che l’Ue, forse, occorrerà rifondare gli europei. Il senso di unione degli anni ’90 oggi sembra sembra spazzato via.

“È così. Le nostre generazioni, la mia e la sua, hanno visto nascere la Ue, le istituzioni comuni, l’Euro. Quelle di oggi rischiano di non capirne il senso. La Ue dovrà entrare nelle case, e ristabilire un contatto con i cittadini. Questa, forse, è la sfida più grande”.