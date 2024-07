Il ritorno di Kate Middleton a Wimbledon. Le ultime notizie sulle condizioni della principessa

Londra, 13 luglio 2024 – Kate Middleton continua a fare progressi nella sua lotta contro il cancro. Sebbene ci sia massimo riserbo sulle sue condizioni, il ritorno alle apparizioni pubbliche fa ben sperare sulle condizioni della futura regina d’Inghilterra. Dopo una breve comparsa in occasione della parata del Trooping the Color, il 15 giugno, oggi la principessa presenzierà alla finale di singolo maschile di Wimbledon. Una decisione quasi inaspettata, dato che nelle ultime settimane si vociferava che al suo posto ci sarebbe stata la duchessa di Gloucester.

Kate Middleton assiste alla finale di Wimbledon 2023 (Ansa)

La principessa non si è quasi mai esposta sulle sue condizioni. L’ultimo aggiornamento è arrivato il 14 giugno, attraverso una nota di Kensington Palace. "Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti", ha detto Kate. "Nei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi abbandonarti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”.

Kate ha detto che il suo trattamento continuerà "ancora per qualche mese", aggiungendo: "Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, nonché come iniziare a fare un piccolo lavoro da casa".

Kate ha anche descritto se stessa come "sbalordita" dal sostegno che ha ricevuto da quando ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi.

"Ha davvero fatto un'enorme differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili", ha detto, aggiungendo alla fine del suo messaggio, "Grazie mille per la vostra continua comprensione, e a tutti quelli di voi che hanno così coraggiosamente condiviso le loro storie con me”. Ulteriori conferme sul suo miglioramento sono state date anche dal principe William, che in occasione della parata del D-Day, il 6 giugno, ha rassicurato un veterano, preoccupato per le condizioni della sua consorte. “Sta meglio e avrebbe voluto essere qui oggi”