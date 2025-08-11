Operazione ceto medio, ritocco dell’aliquota Irpef per i redditi fino a 60mila euro: c’è accordo in maggioranza

Roma, 11 agosto 2025 – È soprattutto sul ceto medio e sul freno al suo impoverimento che si giocherà la partita di politica economica e di politica tout court del prossimo autunno e di quello successivo, quando il governo Meloni dovrà mettere in campo le due ultime leggi di Bilancio prima dell’ordalia del voto del 2027. Non è un caso, allora, che innanzitutto i partiti di maggioranza abbiano aperto già il cantiere delle misure possibili per sostenere i redditi delle classi medie, dopo i tagli dell’Irpef e del cuneo introdotti negli ultimi anni per le fasce più basse. Senza che questo escluda interventi specifici per fare crescere i salari dei cosiddetti working poor.

L’aliquota del 33%

Le operazioni realizzate sono diventate strutturali con l’ultima legge di Bilancio e l’assetto attuale prevede aliquote fiscali e scaglioni fissi su tre fasce: 23% fino a 28mila euro, 35% tra 28mila e fino a 50mila euro, e 43% oltre i 50mila euro. In aggiunta è stabilita una combinazione di indennità esente da tasse per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente. Il risultato è stato un beneficio fino a mille euro l’anno per i redditi fino a 40 mila euro. Il governo, come ha spiegato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, punta in autunno ad abbassare l’Irpef al ceto medio portando l’aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Con un vantaggio oscillante da 40 a 1.500 euro l’anno tra 30 e 60 mila euro. Costo totale dell’operazione circa 4 miliardi, ma il conto potrebbe scendere se l’asticella si fermasse ai redditi fino a 50mila euro. L’intervento trova d’accordo tutte le forze di maggioranza e FdI e Forza Italia in particolare. Anzi, Maurizio Casasco, responsabile economico del partito, avvisa netto: “In manovra dovrà esserci la riduzione dell’aliquota Irpef. È il cavallo di battaglia di FI. Il ceto medio si è caricato sulle spalle la maggior parte del gettito fiscale, è ora che abbia la doverosa attenzione”.

Il nodo rottamazione

Il nodo da sciogliere, però, riguarda la disponibilità delle risorse anche per la cosiddetta rottamazione quinquies sulla quale la Lega punta senza se e senza ma. L’obiettivo, rilanciato anche di recente da Matteo Salvini, è quello di una rateizzazione dei debiti con il fisco in dieci anni senza sanzioni e senza interessi. Il Ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti, si è mostrato più prudente, ma ha anche lui sostenuto l’operazione. Per la Lega, nello specifico, si tratta di una battaglia che, nelle intenzioni, è finalizzata anch’essa a sostenere imprenditori, lavoratori autonomi e contribuenti appartenenti in maggioranza al ceto medio e che si sono trovati in difficoltà nei versamenti all’Erario.

Il pacchetto salari

Nonostante i tagli fiscali, i salari reali hanno subito, per effetto dell’inflazione, una contrazione del 7,5% nel 2025 rispetto al 2021, secondo gli analisti dell’Ocse. A pagare il conto più elevato, in proporzione, le retribuzioni di fascia media. Tanto più per effetto del cosiddetto fiscal drag, il drenaggio fiscale, che si ha quando gli aumenti nominali dei redditi per l’inflazione o gli adeguamenti contrattuali spingono il lavoratore verso scaglioni fiscali più alti e quindi soggetti a un rialzo del prelievo fiscale che annulla il miglioramento del potere d’acquisto. Da qui la messa a punto, sia in casa Lega sia in Forza Italia e Fratelli d’Italia, di un pacchetto complessivo che riguarda tanto il lavoro povero quanto le fasce più elevate di reddito. Nel menù il contrasto dei contratti pirata, per far salire innanzitutto i minimi retributivi, la detassazione dei rinnovi contrattuali almeno in parte. E, come sottolinea Casasco, “ci batteremo per l’innalzamento dei livelli di welfare, oltre che per la detassazione degli straordinari e dei premi di produzione che devono essere esclusivamente una scelta liberale del datore di lavoro”.