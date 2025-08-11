Botulino, richiamo di friarielli: ecco i marchi e i lotti. Più prodotti contaminati nel chiosco di Diamante

Cosenza, 11 agosto 2025 – Richiamo per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza. È la svolta nelle indagini sui 14 casi di intossicazione alimentare nella provincia di Cosenza. Due i morti: uno a Diamante e l’altro è un decesso sospetto avvenuto in Sardegna.

Quali sono i lotti richiamati: tutti prodotti a Salerno

I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno.

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati - Sa. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.

Più prodotti contaminati nel food truck di Diamante

Intanto è salito a nove il numero degli indagati dalla Procura di Paola (Cosenza) nell'ambito dell'inchiesta per le intossicazioni da botulino a Diamante, costate la vita a due persone. Si tratta dell'ambulante che ha venduto i panini con salsiccia e cime di rapa, 5 medici delle due strutture sanitarie del Cosentino che hanno avuto in cura Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due vittime. E tre responsabili delle ditte produttrici dei prodotti contaminato dal batterio. Pare infatti che più alimenti trovati sul food truck siano all’origine delle intossicazioni. Risulta dalle analisi condotte sui cibi da parte dell'Istituto superiore di sanità. "Ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega" ha detto il procuratore Domenico Fiordalisi riferendosi al titolare del mezzo. I reati ipotizzati per gli indagati sono, a vario titolo, omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.