Vertice Usa-Russia, in Alaska potrebbe esserci anche Zelensky. Vance prudente: “Stiamo cercando di capire quando”

Roma, 11 agosto 2025 – Il mondo ha gli occhi puntati sull’incontro di Ferragosto, il summit più importante per gli equilibri internazionali: il vertice Usa-Russia in Alaska. Mentre i politologi cercano di tracciare la linea di un possibile accordo, entra in campo un annuncio a sorpresa: Zelensky potrebbe partecipare all’incontro tra Donald Trump e Vadimir Putin. Lo ha rivelato alla Cnn l’ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker: “Si', senza dubbio penso che sia possibile”.
La pressione internazionale sta crescendo. Il primo a rompere il ghiaccio è il cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Speriamo e presumiamo che il governo ucraino e il presidente Zelensky saranno coinvolti in questo incontro”. E la Polonia: “Invitare Zelesnky sarebbe la decisione migliore”. Intanto, quella che potrebbe sembrare un’indiscrezione, potrebbe avere un fondamento. Mentre la Casa Bianca sta preparando il vertice in Alaska, il vice presidente Vance apre al nuovo scenario: "Stiamo cercando di capire come organizzare il calendario per stabilire quando questi tre leader potrebbero sedersi attorno a un tavolo e discutere della fine di questo conflitto".
Ultime notizie in diretta
Gli attacchi russi in Ucraina hanno provocato la morte di sette civili e il ferimento di almeno 47 nelle ultime 24 ore. Lo scrive il Kyiv Independent citando i bollettini delle autorità regionali. Nell''Oblast' di Donetsk, gli attacchi russi hanno ucciso due civili e ne hanno feriti 11, secondo il governatore Vadym Filashkin. Gli attacchi russi contro l'Oblast' di Kharkiv hanno causato la morte di una persona e il ferimento di cinque, tra cui un minore, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov. Nell'Oblast' di Kherson, quattro persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite negli attacchi russi, secondo il governatore regionale Oleksandr Prokudin.
Tutta l'Ucraina "prega" affinchè il presidente Donald Trump "ottenga grandi risultati" nel vertice in programma in Alaska il prossimo 15 agosto, in cui gli Stati Uniti "arriveranno da una posizione di forza" durante i colloqui con la Russia. Lo ha Oksana Markarova, ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, durante un'intervista su Nbc News. "Vogliamo che Putin si fermi, e siamo davvero fiduciosi che questa spinta del presidente Trump, i pacchetti di sanzioni che sono sul tavolo e le sanzioni secondarie che sono gia' state attuate contro coloro che aiutano la Russia, convinceranno il presidente Putin che e' tempo per lui di fermare la sua aggressione". Rispondendo a una domanda sui confini e le zone cuscinetto, Markarova ha osservato che il concetto di zone cuscinetto e' "obsoleto". "Non si tratta solo di terra. Si tratta di principi e valori. E a giudicare dalle recenti decisioni, comprese le sanzioni all'India per aver sostenuto la macchina da guerra russa, comprese le sanzioni che sono state preparate, sono fiduciosa che gli Stati Uniti arriveranno da una posizione di forza, e questo ci permettera', insieme, di trovare una
"Invitare Zelensky all'incontro in Alaska sarebbe la decisione migliore nelle attuali circostanze": lo ha detto il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz alla Pap, ripresa da Ukrinform. "Credo che il presidente Zelensky sarà invitato. Oggi emergono alcune informazioni secondo cui esiste la possibilità che il presidente Zelensky sia presente all'incontro tra il presidente Trump e Putin. Sarebbe la decisione migliore e credo che accadrà", ha affermato Kosiniak-Kamysz.
"La scorsa settimana ho avuto l'opportunità di parlare con i più stretti consiglieri del Presidente Trump - ha aggiunto -, che hanno espresso la sua determinazione a raggiungere l'obiettivo di pace. La Polonia farà tutto il possibile per raggiungere una pace giusta". A suo avviso, raggiungere un accordo di cessate il fuoco con la partecipazione del Presidente Zelensky è ora più vicino che mai. Ha aggiunto che se ciò dovesse avvenire il 15 agosto, anniversario della vittoria sui bolscevichi nella Battaglia di Varsavia del 1920, sarebbe "il regalo più bello" per questa parte del mondo e per il futuro della regione. La Polonia è pronta a sostenere una possibile missione di peacekeeping in Ucraina offrendo assistenza logistica e infrastrutturale ma mantenendo le sue truppe sul territorio polacco.
Gli Stati Uniti stanno lavorando per organizzare colloqui tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy, ma ritengono che non sarebbe produttivo per il presidente russo incontrare il leader ucraino prima del vertice in Alaska del 15 agosto. Lo ha chiarito il vice presidente americano JD Vance in un'intervista a Fox News: "Siamo arrivati a un punto in cui stiamo cercando di capire, francamente, come organizzare il calendario e cose del genere, per stabilire quando questi tre leader potrebbero sedersi attorno a un tavolo e discutere della fine di questo conflitto".
La Germania si aspetta che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipi al vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin venerdì prossimo, il 15 agosto. Lo ha dichiarato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Speriamo e presumiamo che il governo ucraino e il presidente Zelensky saranno coinvolti in questo incontro", ha dichiarato Merz in un'intervista all'emittente Ard.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe partecipare al vertice Usa-Russia di questa settimana in Alaska. A dirlo e' l'ambasciatore statunitense presso la Nato secondo il quale "non può esserci un accordo che non sia accettato da tutti i soggetti coinvolti". Quando la Cnn ha chiesto a Matthew Whitaker se Zelensky potrebbe unirsi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al suo omologo russo Vladimir Putin la risposta dell'ambasciatore è stata senza esitazioni: "Si', senza dubbio penso che sia possibile".