Vertice Usa-Russia, in Alaska potrebbe esserci anche Zelensky. Vance prudente: “Stiamo cercando di capire quando”

Vertice Alaska, Polonia: "Invitare Zelensky sarebbe la decisione migliore"

"Invitare Zelensky all'incontro in Alaska sarebbe la decisione migliore nelle attuali circostanze": lo ha detto il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz alla Pap, ripresa da Ukrinform. "Credo che il presidente Zelensky sarà invitato. Oggi emergono alcune informazioni secondo cui esiste la possibilità che il presidente Zelensky sia presente all'incontro tra il presidente Trump e Putin. Sarebbe la decisione migliore e credo che accadrà", ha affermato Kosiniak-Kamysz.

"La scorsa settimana ho avuto l'opportunità di parlare con i più stretti consiglieri del Presidente Trump - ha aggiunto -, che hanno espresso la sua determinazione a raggiungere l'obiettivo di pace. La Polonia farà tutto il possibile per raggiungere una pace giusta". A suo avviso, raggiungere un accordo di cessate il fuoco con la partecipazione del Presidente Zelensky è ora più vicino che mai. Ha aggiunto che se ciò dovesse avvenire il 15 agosto, anniversario della vittoria sui bolscevichi nella Battaglia di Varsavia del 1920, sarebbe "il regalo più bello" per questa parte del mondo e per il futuro della regione. La Polonia è pronta a sostenere una possibile missione di peacekeeping in Ucraina offrendo assistenza logistica e infrastrutturale ma mantenendo le sue truppe sul territorio polacco.