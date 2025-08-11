È tornato Caronte, caldo africano sull’Italia almeno fino a Ferragosto. Previsioni e mappa meteo

Roma, 11 agosto 2025 – Caronte è tornato. È atteso nelle prossime ore il picco di caldo africano con temperature altissime ovunque, ma che in Lazio e Toscana supereranno i 40°C. E il barometro continuerà ad impazzire almeno fino a Ferragosto. Sulla graticola tutto il Mediterraneo e l’Europa, compresa la Francia che in queste sta ‘bruciando’.

Quella di oggi sarà una “giornata bollente su tutta l'Italia con le temperature che toccheranno valori semplicemente folli a larga scala”. A dirlo è Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo dell’anticiclone africano con ondate bollenti e difficili.

“Si pensava che l'estate potesse risparmiarci da altre ondate di caldo feroce dopo il lungo break di luglio e invece, eccoci di nuovo qui a commentare l'ennesima fiammata africana”, conferma Sanò. "L'Italia si trova ancora una volta in compagnia di una intensa ondata di caldo che terrà in ostaggio tutto il Paese almeno fino al weekend di Ferragosto".

Le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana dove si raggiungeranno valori oltre i 40°C nelle pianure interne. Caldo intenso anche sulla Liguria con temperature massime fino a 38-39°C nello Spezzino, piuttosto insolite per questa area. Non se la passeranno bene i pochi rimasti in Pianura Padana, anche qui il termometro schizzerà verso l'alto toccando diffusamente i 37-39°C.

"Le notti tropicali saranno protagoniste in molte aree. Pensate che sulla costa ligure – continua il metereologo Sanò – le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30°C anche in piena notte, compromettendo seriamente il riposo notturno. Una notte tropicale si verifica quando la temperatura minima registrata durante le ore notturne non scende al di sotto dei 20°C. Questo fenomeno è indice di un'ondata di calore in atto, poiché l'aria e le superfici, dopo essersi surriscaldate durante il giorno, non riescono a disperdere efficacemente il calore accumulato, mantenendo un'atmosfera afosa e opprimente. Nelle aree urbane, l'effetto "isola di calore" amplifica ulteriormente il fenomeno”.

“Le temperature elevate e l'umidità persistente possono rendere il sonno difficile e causare stress fisico. Per tutta la settimana che precede Ferragosto, e per il giorno stesso, l'anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l'Italia”, sottolinea Sanò.

"Questo si tradurrà in un'intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po' di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13. Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell'ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora, l'Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali".

10 foto Roma, 9 agosto 2025 - Con l'arrivo delle temperature estive nello spazio interno di una vettura parcheggiata possono essere facilmente superati i 50°C, anche nelle giornate solo moderatamente. In queste condizioni estreme, nelle quali la macchina può trasformarsi in una vera e propria trappola termica, molti oggetti contenuti o dimenticati all'interno possono sciogliersi, esplodere o persino provocare incendi. Sono molti gli automobilisti che lasciano in auto articoli potenzialmente pericolosi: una semplice bottiglia d'acqua mal posizionata, ad esempio, è capace di attirare i raggi del sole su una superficie infiammabile generando una scintilla. A questo proposito Parclick.it, app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, ha elencato i dieci oggetti che non andrebbero mai lasciati in auto sotto il sole, per cercare di ridurre al minimo ogni possibile rischio.

AL NORD – Giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Nord. Da segnalare qualche addensamento in sviluppo sulle Alpi nel pomeriggio con brevi e isolati acquazzoni. In serata e nottata tempo stabile e ampi spazi di sereno.

AL CENTRO – Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.

AL NORD – Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l'arco alpino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nottata residua instabilità con isolati fenomeni in movimento verso le pianure.

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilita' in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata torna la stabilita' su tutti i settori con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Da segnalare il possibile sviluppo di locali acquazzoni pomeridiani nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte torna la stabilita' diffusa con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo al Nord e stabili o in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta la Penisola.